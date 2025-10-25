¿Cuáles son todos los equipos a los que dirigió Manuel Lapuente, entrenador histórico mexicano?

Manuel Lapuente falleció a los 81 años de edad (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado 25 de octubre murió a los 81 años de edad Manuel Lapuente, histórico entrenador del futbol mexicano. El legado de Lapuente Díaz trasciende las canchas y permanece en los recuerdos de quienes convivieron con él, no solo por los triunfos obtenidos sino por el impulso que dio al desarrollo del fútbol mexicano a lo largo de más de cuatro décadas.

¿Cuáles son todos los equipos a los que dirigió Manuel Lapuente?

A lo largo de su extensa carrera, Lapuente supo ganarse el reconocimiento nacional al dirigir equipos emblemáticos de la primera división mexicana, como América, Necaxa y Puebla, con quienes cosechó importantes logros, entre ellos varios campeonatos de liga y títulos de copa.

Además, como entrenador de la Selección Nacional de México, consiguió uno de los mayores hitos de su hoja de vida al conquistar la Copa Confederaciones en 1999, imponiéndose 4-3 a Brasil, un partido que permanece en la memoria colectiva de los hinchas mexicanos.

Después de iniciarse como futbolista profesional, Lapuente construyó su mayor legado en los banquillos, donde su estilo, estrategia y liderazgo lo volvieron referente durante décadas. Su nombre quedó ligado también a procesos mundialistas, pues fue el responsable de dirigir al Tri en el Mundial de Francia 1998, donde México llegó a octavos de final tras una fase de grupos invicta y generó expectativas en la afición.

Figuras del deportes despiden a Manuel Lapuente

Tanto figuras del fútbol nacional como clubes han lamentado la pérdida del entrenador, recordando la huella que dejó en distintas generaciones.

“Nos unimos a la pena que embarga al mundo del futbol por el lamentable fallecimiento de ManuelLapuente, ícono del futbol mexicano que inició su carrera en nuestro equipo y defendió nuestra camiseta de 1964 a 1966″, expresó el Club Monterrey.

“Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente”, escribió Raúl Orvañanos

