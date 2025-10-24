GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

El Gran Premio de México 2025 regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con la emoción de la Fórmula 1. REUTERS/Henry Romero

La Fórmula 1 regresa a la Ciudad de México con uno de los eventos más esperados del calendario automovilístico, el Gran Premio de México 2025.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir a miles de aficionados que vibrarán con la velocidad, estrategia y emoción que caracterizan a la máxima categoría del automovilismo.

Como cada año, el fin de semana de competencia se divide en varias sesiones clave, y el sábado 25 de octubre será especialmente importante, ya que se celebran la tercera práctica libre y la clasificación oficial.

Estas actividades no solo permiten a los equipos ajustar sus configuraciones técnicas, sino que también definen el orden de salida para la carrera del domingo, lo que puede ser determinante en un circuito como el de la capital mexicana.

Con una altitud superior a los 2,200 metros sobre el nivel del mar, el trazado presenta desafíos únicos para los motores y la aerodinámica, lo que convierte cada sesión en una oportunidad crítica para encontrar ventaja competitiva.

La tercera práctica libre del GP México 2025 se realizará el sábado 25 de octubre a las 11:30 a.m. REUTERS/Henry Romero

Además, el ambiente en las gradas, con una afición apasionada y entregada, añade un componente emocional que eleva la intensidad del evento y lo convierte en una experiencia inolvidable tanto para los pilotos como para los espectadores.

¿A qué hora es la práctica libre 3 del GP México 2025?

La tercera sesión de prácticas libres (FP3) se llevará a cabo el sábado a las 11:30 a.m. (hora del centro de México). Esta sesión es la última oportunidad para que los equipos recopilen datos en condiciones similares a las de clasificación, prueben configuraciones de neumáticos y ajusten el balance de los autos.

La clasificación oficial del Gran Premio de México 2025 está programada para las 3:00 p.m. del sábado. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los pilotos suelen realizar simulaciones de vueltas rápidas y evaluar el comportamiento del monoplaza en tandas cortas, lo que les permite afinar su estrategia para la tarde.

¿A qué hora inicia la clasificación del GP México 2025?

La clasificación está programada para las 3:00 p.m. (hora del centro de México). Esta sesión se divide en tres fases eliminatorias (Q1, Q2 y Q3), donde los pilotos compiten por avanzar y finalmente luchar por la pole position.

El resultado de esta sesión define la parrilla de salida para la carrera del domingo, lo que puede ser crucial en un circuito donde adelantar no siempre es sencillo.

Con estos horarios confirmados, los fanáticos de la Fórmula 1 pueden organizar su día para seguir de cerca cada momento del Gran Premio de México 2025, una cita que promete emociones intensas y competencia al más alto nivel.