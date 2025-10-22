México Deportes

Clara Brugada presenta el lema oficial del Mundial 2026 para la CDMX

La mandataria local habló sobre la importancia de un evento de tal magnitud y los preparativos que se han hecho por parte de su gobierno

Por Mariana Campos

Para la jefa de Gobierno
Para la jefa de Gobierno es importante homologar la parte deportiva, innovadora y los valores de la ciudad. (Captura de pantalla)

El silbatazo inicial para que México se convierta en el primer país en albergar tres inauguraciones en la historia de las justas mundialistas está a la vuelta de la esquina. Ante la remodelación de espacios y obras dedicadas al mejoramiento de la CDMX, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció el lema que llevará la capital para el Mundial 2026.

En el marco de la presentación del Primer Torneo de Fútbol Infantil Comunitario Ollamalistli, la gobernadora destacó que al ser un acontecimiento reconocido en todo el planeta es necesario estar preparados, pero no solo con obras públicas y embellecimiento de estadios, también desde los valores.

Brugada afirmó que si bien es un beneficio para todos los capitalinos, dentro del lema oficial para el Mundial 2026 también debe existir conciencia social que, aclaró, es uno de los principales ejes de esta competición.

“El Mundial es un evento internacional, de los mejores eventos deportivos que se viven, y que aquí en la Ciudad de México lo vivimos poniendo por delante valores y poniendo en el centro a quienes más nos interesan que son las infancias de este país. Así que el mensaje es: nos organizamos en la CDMX desde Milpa Alta hasta la (alcaldía) Miguel Hidalgo o desde Tláhuac a Cuajimalpa con un motivo y el motivo es hacer equipo, construir solidaridad construir compromiso y valores que tenemos que aprender en este proceso”.

“Nosotros tenemos de lema para este Mundial: ‘juego limpio y sociedad justa’, que representa estos valores que estamos construyendo y nos seguimos preparando todos los días para recibir a este gran evento... y tenemos un conjunto de obras públicas importantes”.

Alrededor del Estadio Azteca se
Alrededor del Estadio Azteca se han efectuado diversas obras para beneficio del turismo deportivo. foto: (Especial)

Trabajos de embellecimiento llegan a Tlalpan

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un proyecto de rehabilitación en los bajos puentes de la Calzada de Tlalpan, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y la movilidad en esa zona del sur de la capital. Esta intervención busca acondicionar estos espacios para recibir a visitantes y habitantes durante la Copa Mundial de Futbol 2026, para la cual la ciudad será una de las sedes. El propósito es transformar los sitios que actualmente presentan problemas de deterioro, inseguridad y acumulación de basura.

Las obras contemplan la instalación de luminarias, mobiliario urbano, áreas verdes y la renovación de la infraestructura existente. También se prevé la integración de espacios recreativos, culturales y deportivos, para aumentar la seguridad y fomentar la convivencia ciudadana. Las autoridades informaron que este plan forma parte de una estrategia más amplia para mejorar el entorno urbano, en preparación para el evento deportivo de alcance internacional.

Durante el anuncio, representantes del gobierno local detallaron que el proyecto se realizará en varias etapas y se desarrollará en coordinación con diferentes dependencias. Se enfatizó que la intervención pretende dejar beneficios permanentes más allá del Mundial, con espacios públicos dignos que puedan ser disfrutados por los habitantes de la zona.

