Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

El técnico de la selección mexicana habría influenciado la llegada del periodista a TUDN

Por Luz Coello

Mauricio Ymay está por llegar
Mauricio Ymay está por llegar a TUDN a petición del Vasco Aguirre (IG/ @mauricioymay)

A pocos meses de que se lleve a cabo la Copa Mundial 2026 en México, una de las televisoras deportivas de paga estaría por afrontar una serie de cambios que reestructurarían sus programas así como la plantilla de conductores que tienen. Una de las salidas que tendría la televisora en estas semanas se trataría de Mauricio Ymay.

En días recientes surgió el reporte de que Ymay estaría por dejar ESPN para regresar a Televisa; tras casi siete años como reportero de la selección mexicana para los programas de debate de ESPN, el comentarista deportivo regresaría a los pasillos de la televisora de Chapultepec, solo que en esta ocasión en su etapa como TUDN.

A falta de que se haga el anuncio oficial, Mauricio Ymay estaría viviendo sus últimos días en la cadena de televisión privada, sobresalió que en su incorporación a TUDN se mantendría como reportero del Tri y esto sería gracias a la intervención de Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana.

Javier Aguirre influyó para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Mauricio Ymay dejaría ESPN (IG/
Mauricio Ymay dejaría ESPN (IG/ @mauricioymay)

Anteriormente, Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, confirmó que había interés para que Ymay regrese a Televisa y sea uno de los refuerzos de la cadena para la cobertura mundialista. Este 21 de octubre trascendió la información del periodista Pepe Hanan, director de la Kebuena Puebla, quien aseguró que el Vasco Aguirre intervino para que Mauricio Ymay firme con TUDN.

Según compartió, el técnico de la selección mexicana sugirió a Ymay para que se quede como reportero del Tri, aunque no explicó la razón por la que Aguirre pidió tal cambio, en la televisora aceptarían la petición del entrenador mexicano, por lo que con la llegada de Ymay, Gibrán Araige sería desplazado.

“Primer movimiento en @ESPNmx Sale Mauricio Ymay de la televisora @ESPNmx para incorporarse a @TUDNMEX a partir del 1ro de Noviembre y cubrir a selección mexicana realizando la función que hacía Gibrán Araige ante solicitud del mismo Javier Aguirre“, publicó en redes.

Mauricio Ymay saldría de ESPN
Mauricio Ymay saldría de ESPN por Javier Aguirre (X/ @pepehanan)

¿Por qué Mauricio Ymay salió de Televisa y llegó a ESPN?

La decisión de Mauricio Ymay de abandonar Televisa en 2018 y sumarse a ESPN marcó su trayectoria profesional, motivada por un proceso de desgaste personal y diferencias con la dirección de la empresa. En una entrevista concedida a Toño de Valdés para su programa en YouTube, el periodista deportivo relató que el año previo a su salida estuvo marcado por tensiones y desacuerdos con quienes ocupaban cargos de decisión en la televisora.

“Todo el 2018 para mí fue un año muy desgastante, de mucho jaloneo y por eso yo termino tomando la decisión de salir de Televisa. Fue difícil, fue dolorosa, me costó trabajo tomar esa decisión, fue muy pensada y muy analizada con mi familia y era momento de tomarla”, explicó Ymay durante la conversación.

Mauricio Ymay seguirá como reportero
Mauricio Ymay seguirá como reportero de la selección mexicana en TUDN (IG/ @mauricioymay)

El periodista, que se desempeñó como reportero principal de la selección mexicana para Televisa Deportes desde 2011 hasta 2018, detalló que su salida de la empresa no se produjo en los mejores términos debido a las diferencias con algunos altos mandos. No obstante, subrayó su gratitud hacia la compañía y su propietario por las oportunidades profesionales que le brindaron. “Para Televisa y para Emilio Azcárraga, lo digo siempre, siempre tendré palabras de agradecimiento porque fue una empresa en donde yo empecé, en donde yo crecí, donde yo me consolidé”, afirmó.

El proceso de transición hacia ESPN no estuvo exento de incertidumbre. Tras dejar la que fue su casa durante más de una década, Ymay enfrentó un periodo en el que no contaba con una oferta laboral concreta. “Inclusive, llegó un momento donde yo no tenía absolutamente nada, yo no tenía una oferta de trabajo pero sabía que me tenía que ir”, confesó el periodista, evidenciando el nivel de convicción y reflexión que precedió a su decisión.

