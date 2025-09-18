México Deportes

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Han surgido rumores de posibles bajas y nuevas incorporaciones para la cobertura de la Copa Mundial 2026

Por Luz Coello

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN (IG/ @rusozamogilny)

La cadena ESPN inició una transformación de sus programas y canales, incorporó nuevos analistas como fue el caso de Javier Alarcón. Sin embargo, a pocos meses de que inicie la Copa Mundial 2026 podría experimentar una baja sensible, pues uno de sus reporteros y conductores principales podría salir del canal.

En días recientes surgió el rumor de que Álvaro Morales podría salir de la empresa; sin embargo, habría otra persona interesada en dejar el canal debido que buscaría mejores oportunidades laborales de cara al Mundial 2026.

Aunque hasta el momento no se ha compartido más información al respecto, el rumor empezó a tomar fuerza en redes sociales, principalmente por la pérdida de rating, así como de calidad, que estaría atravesando la televisora y sus programas deportivos de debate.

¿Quién es el reportero de ESPN que podría salir para llegar a Televisa?

Mauricio Ymay ha consolidado una carrera exitosa dentro de los medios de comunicación deportivos (Foto: Captura Instagram/@mauricioymay)

A través de redes sociales, Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, reveló que Mauricio Ymay estaría pensando en dejar ESPN para regresar a Televisa y unirse a la programación de TUDN para la edición mundialista. Esto surgió luego de que un seguidor le cuestionó información sobre los movimientos que podría haber en ESPN.

Lo primero que descartó es que, Álvaro Morales no saldría ya que sí recibiría una renovación de contrato. Pero compartió que Mauricio Ymay tendría el interés de volver a Televisa, ahora TUDN, por la cobertura de la selección mexicana en el Mundial.

Aunque de momento es solo un rumor, Juan Pablo ha acertado en los últimos movimientos de periodistas deportivos, tal como fue el cambio de David Faitelson y André Marín a TUDN.

Álvaro Morales no saldría de ESPN (X/ @JuanPabloFdz)

¿Por qué Mauricio Ymay dejó Televisa?

La salida de Mauricio Ymay de Televisa se produjo tras un periodo de desgaste personal y profesional. El propio periodista explicó en entrevista con Toño de Valdés que las diferencias con quienes tomaban las decisiones en ese momento dentro de la empresa lo llevaron a replantearse su futuro.

“En mi salida de Televisa no comulgamos en ciertas ideas con gente que en esos momentos tomaba las decisiones y yo ya estaba muy desgastado; todo el 2018 para mi fue un año muy desgastante, de mucho jaloneo y por eso yo termino tomando la decisión de salir de Televisa. Fue difícil, fue dolorosa, me costó trabajo tomar esa decisión, fue muy pensada y muy analizada con mi familia y era momento de tomarla”, expresó durante la conversación.

A pesar de que la desvinculación de TUDN —la división deportiva de Televisa— no se dio en los mejores términos, Mauricio Ymay subrayó su gratitud hacia la empresa y su propietario, Emilio Azcárraga. El periodista distinguió entre la institución y las personas responsables de las decisiones que precipitaron su salida.

Fue algo que tenía que hacer, yo siempre separo mucho lo que es Televisa y gente que existe en su momento para tomar ciertas decisiones. Para Televisa y para Emilio Azcárraga, lo digo siempre, siempre tendré palabras de agradecimiento porque fue una empresa en donde yo empecé, en donde yo crecí, donde yo me consolidé”, destacó.

