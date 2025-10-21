Cuál es el estado de salud de José Juan Macías tras salir lesionado en el partido Rayados vs Pumas

Cuál es el estado de salud de JJ Macías tras salir lesionado en el Rayados vs Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas se encuentra en una situación complicada pues está en el último lugar del repechaje del Apertura 2025, restan pocas jornadas para sumar los puntos suficientes y mantenerse en la pelea por el Play In. Pero una situación que sumó preocupaciones a la afición fue el estado de salud de José Juan Macías.

Durante el partido contra Rayados de Monterrey, el delantero tuvo que salir de cambio al minuto 32, y es que el canterano de Chivas se habría lesionado. Abandonó la cancha con la ayuda de las asistencias médicas, el “carrito” se lo llevó y en las imágenes de la transmisión se apreció la preocupación de JJ Macías.

Macías fue sustituido por Santiago López y el partido terminó con un empate 1 - 1, de cara a la fecha doble del campeonato, se mantienen las alertas en el club Universidad Nacional por el estado de salud de su delantero.

¿Cuál es el estado de salud de José Juan Macías?

José Juan Macías no habría sufrido una lesión de gravedad ante Monterrey (X/ @PumasMX)

Un día después de que José Juan Macías salió de cambio por una aparente lesión, surgió una actualización que acabaría con los rumores de una lesión del atacante universitario. En redes sociales, el propio futbolista subió una fotografía que dio muestra de que su malestar no sería algo serio, y podría estar listo para el partido contra San Luis.

En Instagram, Daniella Duran subió una fotografía de Macías y la acompañó con un mensaje en el que descartó alguna lesión de magnitud, por lo que acabó con los rumores que indicaban que JJ había tenido una recaída.

“Hermanas está bien, no se rompió. Mi Didi talent está listo pal próximo partido”, escribió la periodista.

Cabe resaltar que esta misma publicación la compartió el delantero auriazul, así que dio muestras de que su lesión no sería un problema mayor, por lo que tendría posibilidades de jugar en la jornada doble del torneo.

JJ Macías podría jugar ante San Luis (IG/ @danielladurand)

De acuerdo con fuentes cercanas a ESPN, dentro del club estiman que el atacante pudo haber padecido un tirón muscular, en lugar de un desgarre, lo que significaría evitar el peor diagnóstico y mantendría la esperanza de contar con él en el próximo encuentro frente a Atlético de San Luis.

Este lunes 20 de octubre, tanto Macías como Pedro Vite serán evaluados nuevamente durante la sesión de entrenamiento del equipo, luego de que presentaran molestias físicas el pasado fin de semana. La expectativa es que ambos jugadores mejoren su estado y consigan estar disponibles para el duelo del miércoles ante los potosinos.