Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”

Daniele Pradè cuestionó el trabajo del árbitro Luca Marinelli y aseguró que el penal sobre Santiago Giménez fue inexistente. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El AC Milan recuperó el liderato de la Serie A tras vencer 2-1 a la Fiorentina en la séptima jornada del campeonato italiano. Con un doblete de Rafael Leao, el conjunto rossonero llegó a 16 puntos y superó al Inter en la clasificación.

Sin embargo, la victoria quedó marcada por la polémica en el penal que derivó en uno de los goles del Milan, protagonizado por el delantero mexicano Santiago Giménez.

Al término del encuentro disputado en San Siro, el directivo de La Viola, Daniele Pradè, arremetió contra el arbitraje y cuestionó la decisión del juez central al señalar que el penal cobrado sobre Giménez no debió marcarse.

Las declaraciones del dirigente reflejaron el descontento del club con las decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron directamente en el resultado del partido.

Pradè expresó su molestia por la actuación del árbitro y afirmó que su equipo fue perjudicado en momentos clave del encuentro. Además, lamentó la situación deportiva que atraviesa la Fiorentina, que tras la derrota permanece en la parte baja de la tabla con apenas tres unidades.

Críticas al arbitraje tras el duelo en San Siro

El directivo italiano asumió la responsabilidad por la crisis del equipo y respaldó al entrenador Stefano Pioli pese a la mala racha. (REUTERS/Daniele Mascolo)

En conferencia de prensa, Daniele Pradè acusó directamente al árbitro Marinelli de cambiar su decisión bajo presión.

“Marinelli no tuvo el coraje de mantener su decisión. Nos jugamos la vida y debemos entender que algo así no se puede hacer. Es escandaloso. Giménez estuvo 20 minutos en el suelo y ni siquiera lo tocaron”, declaró el directivo.

El dirigente también señaló otras acciones que, a su parecer, debieron sancionarse de manera distinta.

“Poco antes, Ranieri recibió una falta que podría haber sido expulsada, pero en cambio le mostraron una amarilla”, añadió Pradè.

La Fiorentina atraviesa un momento complicado en la Serie A

(REUTERS/Daniele Mascolo)

Pese a la derrota, el directivo italiano destacó la entrega del equipo y eximió de culpa al plantel

“Concedimos un gol con 10 hombres. Lo sentimos. La Fiorentina jugó con el corazón y no merecía perder de forma tan espantosa. Sufrimos una derrota dolorosa; nuestra clasificación está en negativo, no lo esperábamos. Tres puntos después de siete partidos: eso no es lo que somos”, comentó.

Pradè asumió responsabilidad por el mal momento que vive el club: “Si alguien tiene la culpa, soy yo. Lo que ocurre en el campo es producto del momento. Nuestro estadio está en pésimas condiciones, y hemos empezado con tres partidos fuera de casa”, aseguró.

También reiteró su respaldo al entrenador del equipo: “Si alguien puede sacarnos de esta situación, ese es Stefano Pioli. El resto es culpa mía. Las protestas en Florencia deberían dirigirse exclusivamente a mí: recibí más de 90 millones de euros para construir el equipo”.

El siguiente compromiso de Santiago Giménez con el Milan será el viernes 24 de octubre, cuando los rossoneros enfrenten al Pisa a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en partido correspondiente a la Serie A italiana.