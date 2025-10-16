Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Randy Arozarena conecta su cuarto jonrón en playoffs, pero Seattle cae ante Toronto en la Serie de Campeonato. Mandatory Credit: Steven Bisig-Imagn Images

El mexicano Randy Arozarena volvió a responder en octubre con un batazo de poder. El jardinero de los Seattle Mariners conectó un cuadrangular solitario en la tercera entrada del Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, impulsando la tercera carrera de su equipo.

Sin embargo, su aporte no fue suficiente para evitar una dolorosa derrota ante los Toronto Blue Jays, que se impusieron 13-4 en el T-Mobile Park.

Arozarena, nacido en Cuba y naturalizado mexicano, reafirmó su reputación como uno de los peloteros más encendidos en postemporada.

Su jonrón fue el cuarto en esta edición de los playoffs y el número 23 en su carrera en octubre, una cifra que lo coloca entre los líderes históricos en ese rubro. A pesar de su actuación, Seattle fue ampliamente superado por la ofensiva canadiense.

Arozarena suma 23 jonrones en postemporada y se consolida como líder histórico en octubre.

Toronto conectó 18 imparables, incluyendo cuadrangulares de Vladimir Guerrero Jr., George Springer, Alejandro Kirk y Addison Barger.

El ataque de los Blue Jays comenzó temprano y no dio tregua, aprovechando cada oportunidad ante el pitcheo local. El abridor Logan Gilbert permitió seis carreras en apenas tres entradas, y el relevo tampoco logró contener el daño. La defensiva también cometió errores que facilitaron el dominio visitante.

Con esta victoria, los Blue Jays evitaron la barrida y recortaron la serie a 2-1, aún en favor de los Mariners. La Serie de Campeonato de la Liga Americana continúa este jueves 16 de octubre con el Juego 4, también en Seattle.

El duelo será clave para definir si Toronto logra empatar la serie o si los Mariners se colocan a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial.

Toronto Blue Jays vencen 13-4 a Seattle Mariners y evitan la barrida en la Liga Americana.

Arozarena ha sido pieza clave en el camino de Seattle durante esta postemporada. Su liderazgo, energía y capacidad de respuesta en momentos decisivos lo han convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo.

No obstante, los Mariners necesitarán una actuación más sólida en conjunto para frenar el impulso de Toronto y recuperar el control de la serie.

El Juego 4 está programado para las 18:07 horas (tiempo del Pacífico), con George Kirby como probable abridor por Seattle y Chris Bassitt por Toronto.

La serie sigue abierta, y cada jugada será determinante en la lucha por el campeonato de la Liga Americana. El equipo que logre imponer su ritmo ofensivo podría inclinar la balanza rumbo a la Serie Mundial, donde cada detalle cuenta. La presión aumenta y los márgenes de error se reducen.