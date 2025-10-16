México Deportes

América vs Cruz Azul: quién domina el historial del Clásico Joven en la Liga MX

El Estadio Olímpico Universitario será escenario de otro capítulo en la histórica rivalidad entre azulcremas y cementeros

Por Alexander Ortiz

Guardar
Las Águilas y la Máquina
Las Águilas y la Máquina protagonizan uno de los duelos más esperados del torneo Apertura 2025. (REUTERS/Henry Romero)

El sábado 18 de octubre de 2025, América y Cruz Azul disputarán una nueva edición del Clásico Joven en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025.

El duelo llega en un momento clave del campeonato, con ambas escuadras entre los primeros lugares de la tabla general. Las Águilas ocupan el segundo puesto con 27 puntos, mientras que la Máquina se encuentra en la cuarta posición con 25 unidades.

El conjunto cementero no contará con Gonzalo Piovi, quien se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Aun así, el enfrentamiento promete mantener la intensidad característica de uno de los clásicos más importantes del futbol mexicano.

La historia entre ambos equipos está marcada por finales, eliminatorias directas y encuentros decisivos que han definido títulos.

A lo largo de las décadas, América y Cruz Azul han construido una rivalidad que trasciende generaciones y que continúa siendo uno de los duelos más esperados en el calendario de la Liga MX.

Balance histórico entre América y Cruz Azul

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Según el sitio especializado Transfermarkt, el conjunto americanista y los cementeros se han enfrentado en 83 ocasiones oficiales, con ventaja para los azulcremas.

El cuadro de Coapa ha conseguido 34 victorias, por 23 triunfos del equipo celeste y 26 empates. En cuanto a goles, el América ha marcado 128 tantos, mientras que Cruz Azul suma 110.

En enfrentamientos de eliminación directa, la balanza también favorece al conjunto de las Águilas.

De acuerdo con los registros, América ha eliminado en diez ocasiones al Cruz Azul, incluidas tres finales de Liga MX, mientras que los cementeros sólo han conseguido hacerlo tres veces.

Esta tendencia ha consolidado la supremacía azulcrema en los cruces decisivos entre ambos.

Duelo en otras competencias y diferencia en títulos

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

América y Cruz Azul también se han medido fuera la Liga. Transfermarkt detalla que han disputado cuatro enfrentamientos en competencias ajenas al torneo nacional.

El primero fue la final de la Interliga 2007-2008, ganada por el representativo azulcrema en penales 8-6; el segundo, las semifinales de la Copa MX 2013-2014, donde la Máquina Cementera se impuso 5-4 desde los once pasos; y el más reciente, los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2025, que favorecieron a los celestes con marcador global de 2-1.

En cuanto al palmarés general, los números muestran una clara diferencia. América es el máximo campeón del futbol mexicano, con 16 títulos de Liga MX, mientras que Cruz Azul suma nueve campeonatos, el último obtenido en 2021.

Esta estadística refuerza la hegemonía del conjunto americanista, que en los últimos años ha vencido a su rival capitalino en tres finales de liga.

Temas Relacionados

Club AméricaCruz AzulClásico JovenLiga MXFutbol mexicanoFutbolJornada 13Apertura 2025mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Seattle vs Toronto: a qué hora y dónde ver a los mexicanos en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la MLB

La presión recae sobre los canadienses, mientras la batalla por el pase a la final se intensifica con su más reciente victoria

Seattle vs Toronto: a qué

FantasticaManía UK 2025: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el evento del CMLL y RevPro

El CMLL llevará la lucha libre mexicana a Wolverhampton, combinando estilo con el wrestling británico

FantasticaManía UK 2025: cuando, a

Filtran álbum Panini del Mundial 2026: así se vería la portada y el precio de las estampas

El álbum contará con momentos icónicos y detalles exclusivos de los tres países anfitriones

Filtran álbum Panini del Mundial

Mikel Arriola revela los planes de Javier Aguirre sobre si México enfrentará selecciones o clubes previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana prepara una gira por Centroamérica rumbo a la Copa del Mundo 2026, a solicitud del técnico el Vasco Aguirre

Mikel Arriola revela los planes

Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul, recibe impacto de bala en ataque armado

El ecuatoriano se encontraba de camino hacia su centro de trabajo cuando fue víctima de un atentado que puso en riesgo su vida

Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Lex Ashton “N”

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

Él es Nazario Ramírez: líder sindical de Jalisco asociado al CJNG que cayó tras operativo en Guadalajara

Anuncian desarticulación de 30 células delictivas en CDMX tras 9 meses de mandato de Clara Brugada

Clara Brugada confirma baja del 12% en delitos de alto impacto en CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 16 de octubre?

Qué enfermedades padece María Antonieta de las Nieves, actriz que hoy se despide ‘para siempre’ de La Chilindrina

¿Expropiarán la casa de Adela Micha? Sheinbaum reacciona a presunta apropiación de terreno en Chapultepec

Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi visitarán México para promocionar ‘Frankenstein’

Daniel Sosa revela nuevos detalles sobre la producción de La Casa de los Famosos a semanas de su gran final

DEPORTES

Seattle vs Toronto: a qué

Seattle vs Toronto: a qué hora y dónde ver a los mexicanos en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la MLB

FantasticaManía UK 2025: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el evento del CMLL y RevPro

Filtran álbum Panini del Mundial 2026: así se vería la portada y el precio de las estampas

Mikel Arriola revela los planes de Javier Aguirre sobre si México enfrentará selecciones o clubes previo al Mundial 2026

Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul, recibe impacto de bala en ataque armado