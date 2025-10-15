México Deportes

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

El recorte busca reactivar el ánimo tras la goleada sufrida y asegurar una buena entrada en el último ensayo rumbo al Mundial 2026

Por Gerardo Lezama

Guardar
La Federación Mexicana de Futbol
La Federación Mexicana de Futbol reduce hasta 50% el precio de boletos para el México vs. Ecuador en el Estadio Akron.

La Federación Mexicana de Futbol anunció una reducción de hasta el 50% en los precios de boletos para el partido amistoso entre México y Ecuador, programado para este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

La medida busca incentivar la asistencia tras el desánimo generado por la reciente goleada 4-0 sufrida ante Colombia en Texas, resultado que encendió las alarmas rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con el reportero Fabrizio Domínguez, las taquillas del Estadio Akron abrieron desde las 15:00 horas, y los precios ahora parten desde los 425 pesos en todas las zonas del inmueble.

La promoción aplica tanto en venta física como digital, y se espera una ocupación cercana al 85%, según estimaciones preliminares. La venta en línea también ha mostrado un repunte durante las últimas horas, especialmente en zonas preferentes y cabeceras.

Este encuentro no será el último del Tri en territorio nacional durante 2025. La Selección Mexicana tiene programado un amistoso ante Uruguay el próximo 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona de Torreón, como parte de la última Fecha FIFA del año.

La venta de boletos, tanto
La venta de boletos, tanto física como digital, muestra repunte y se espera una ocupación del 85% en el estadio. (X/ @JorgeRubio99)

Además, en 2026, México será anfitrión del partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca, que será reinaugurado el 28 de marzo tras su remodelación.

La última vez que el Tri jugó en Guadalajara fue en marzo de 2021, cuando enfrentó a Costa Rica en el mismo estadio, con victoria por la mínima diferencia.

Desde entonces, la afición tapatía ha esperado el regreso de la selección mayor, en medio de un proceso de renovación y resultados irregulares.

El duelo ante Ecuador será clave para recuperar confianza y ajustar detalles tácticos. El técnico Javier Aguirre ha apostado por una mezcla de juventud y experiencia para enfrentar el reto mundialista.

La alineación probable para este compromiso incluiría a Luis Ángel Malagón en el arco; línea defensiva con Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez; medio campo con Erik Lira, Marcel Ruiz y Luis Romo; y en ataque, Julián Quiñones, Santiago Giménez y Germán Berterame.

Javier Aguirre apuesta por una
Javier Aguirre apuesta por una mezcla de juventud y experiencia en la alineación probable del Tri para enfrentar a Ecuador. (Cortesía FMF)

Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, llega con plantel completo y buen momento anímico. En su preparación más reciente, empató 1-1 ante Estados Unidos en Austin, Texas, en un duelo que dejó dudas en funcionamiento pero fue considerado positivo en resultado.

Antes, en octubre de 2024, había vencido a Honduras. Para el duelo ante México, se espera que alineen a Enner Valencia y Moisés Caicedo como referentes ofensivos. El equipo sudamericano buscará mantener el invicto y cerrar su gira con autoridad.

El partido está programado para las 20:20 horas (centro de México) y será transmitido por televisión abierta y plataformas digitales.

Temas Relacionados

Selección MexicanaFMFSelección de EcuadorFIFAMundial 2026Estadio Akronmexico-deportes

Más Noticias

Copa del Mundo 2026: ya hay 28 selecciones clasificadas al torneo en México, EEUU y Canadá

Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde debutarán en la justa, mientras que Paraguay y Sudáfrica vuelven tras ausencias mundialistas

Copa del Mundo 2026: ya

Se rompe el sueño NFL de Isaac Alarcón: los 49ers lo cortan tras sanción

El liniero mexicano fue liberado por San Francisco tras cumplir suspensión por violar política de sustancias prohibidas

Se rompe el sueño NFL

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

El club de Tijuana dedicó un mensaje a su centrocampista que ha llamado la atención de equipos europeos

Así felicitó Xolos a Gilberto

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”

El socio mayoritario de Grupo Pachuca habló del regreso de Nacho Ambriz y confirmó un conflicto con otro DT, sin revelar su identidad

Jesús Martínez lanza fuerte acusación:

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

La histórica clasificación de la selección africana despierta recuerdos en Torreón por un vínculo inolvidable

Cabo Verde va al Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

A qué políticos mexicanos EEUU

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

Departamento de Seguridad de EEUU acusa que organizaciones criminales en México ofrecen pagos por asesinar a agentes federales

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

ENTRETENIMIENTO

Lis Vega conmueve a sus

Lis Vega conmueve a sus compañeros de La Granja VIP al revelar la razón por la que está distanciada de su mamá

La Granja VIP EN VIVO: La Bea canta para Lolita Cortés y ella la destroza con malas críticas

Kenia Os apoya a Belinda en su demanda contra Lupillo Rivera por violencia digital: “Qué les importa con quién salió”

Tábatha Vizuet, integrante original de Jeans, apoya a Paty Sirvent con nueva generación del grupo: “No vives de nostalgia”

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

DEPORTES

Copa del Mundo 2026: ya

Copa del Mundo 2026: ya hay 28 selecciones clasificadas al torneo en México, EEUU y Canadá

Se rompe el sueño NFL de Isaac Alarcón: los 49ers lo cortan tras sanción

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México en el Mundial Sub 20: “No era necesario ganarle a Argentina”