Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

La Federación Mexicana de Futbol reduce hasta 50% el precio de boletos para el México vs. Ecuador en el Estadio Akron.

La Federación Mexicana de Futbol anunció una reducción de hasta el 50% en los precios de boletos para el partido amistoso entre México y Ecuador, programado para este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

La medida busca incentivar la asistencia tras el desánimo generado por la reciente goleada 4-0 sufrida ante Colombia en Texas, resultado que encendió las alarmas rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con el reportero Fabrizio Domínguez, las taquillas del Estadio Akron abrieron desde las 15:00 horas, y los precios ahora parten desde los 425 pesos en todas las zonas del inmueble.

La promoción aplica tanto en venta física como digital, y se espera una ocupación cercana al 85%, según estimaciones preliminares. La venta en línea también ha mostrado un repunte durante las últimas horas, especialmente en zonas preferentes y cabeceras.

Este encuentro no será el último del Tri en territorio nacional durante 2025. La Selección Mexicana tiene programado un amistoso ante Uruguay el próximo 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona de Torreón, como parte de la última Fecha FIFA del año.

La venta de boletos, tanto física como digital, muestra repunte y se espera una ocupación del 85% en el estadio. (X/ @JorgeRubio99)

Además, en 2026, México será anfitrión del partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca, que será reinaugurado el 28 de marzo tras su remodelación.

La última vez que el Tri jugó en Guadalajara fue en marzo de 2021, cuando enfrentó a Costa Rica en el mismo estadio, con victoria por la mínima diferencia.

Desde entonces, la afición tapatía ha esperado el regreso de la selección mayor, en medio de un proceso de renovación y resultados irregulares.

El duelo ante Ecuador será clave para recuperar confianza y ajustar detalles tácticos. El técnico Javier Aguirre ha apostado por una mezcla de juventud y experiencia para enfrentar el reto mundialista.

La alineación probable para este compromiso incluiría a Luis Ángel Malagón en el arco; línea defensiva con Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez; medio campo con Erik Lira, Marcel Ruiz y Luis Romo; y en ataque, Julián Quiñones, Santiago Giménez y Germán Berterame.

Javier Aguirre apuesta por una mezcla de juventud y experiencia en la alineación probable del Tri para enfrentar a Ecuador. (Cortesía FMF)

Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, llega con plantel completo y buen momento anímico. En su preparación más reciente, empató 1-1 ante Estados Unidos en Austin, Texas, en un duelo que dejó dudas en funcionamiento pero fue considerado positivo en resultado.

Antes, en octubre de 2024, había vencido a Honduras. Para el duelo ante México, se espera que alineen a Enner Valencia y Moisés Caicedo como referentes ofensivos. El equipo sudamericano buscará mantener el invicto y cerrar su gira con autoridad.

El partido está programado para las 20:20 horas (centro de México) y será transmitido por televisión abierta y plataformas digitales.