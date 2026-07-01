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Julián Quiñones: el goleador mexicano que supera a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

El delantero azteca se convirtió en el referente del equipo de Javier Aguirre durante los primeros 4 partidos de la justa mundialista

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Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters
El jugador mexicano se metió en la lista de goleadores de la Copa del Mundo. (Crédito: Reuters)

La Copa del Mundo 2026 está siendo el escenario de narrativas verdaderamente memorables, pero ninguna ha capturado tanto la atención internacional como la irrupción histórica de Julián Quiñones.

El delantero de la Selección de fútbol de México se ha convertido en el gran estandarte ofensivo del combinado azteca, firmando una fase final digna de enmarcar.

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Con su reciente y brillante anotación en el partido frente a la escuadra de Ecuador, el ariete no solo encendió la ilusión de millones de aficionados locales, sino que rompió las estadísticas al superar formalmente a una de las leyendas vivas más grandes del balompié mundial: el portugués Cristiano Ronaldo.

El artillero mexicano quiere llevarse el título de goleo de la Liga Árabe. (X/ @AlQadsiahEN)
El artillero mexicano quiere llevarse el título de goleo de la Liga Árabe. (X/ @AlQadsiahEN)

Así va la lucha por la Bota de Oro en el Mundial 2026

Mientras que el astro luso del Al-Nassr se ha tenido que conformar con registrar dos anotaciones en lo que va de esta edición mundialista, Quiñones ha dado un salto de calidad monumental. Al alcanzar los 3 goles en el certamen, el atacante mexicano-colombiano dejó atrás la marca de “CR7” en este torneo específico y se colocó a solo un festejo de igualar a figuras históricas de la talla de Javier “Chicharito” Hernández y Luis “El Matador” Hernández como los máximos romperredes de México en la historia de las Copas del Mundo.

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La batalla en la cima de la tabla de goleo del Mundial está alcanzando niveles de exigencia brutales. Aunque Quiñones ha acaparado las portadas de los diarios nacionales gracias a su fantástica efectividad en el área rival, la competencia por la anhelada Bota de Oro de la FIFA se mantiene bajo el dominio de los gigantes del fútbol europeo y sudamericano.

Actualmente, el astro argentino Lionel Messi lidera la clasificación general, seguido muy de cerca por la potencia física de Kylian Mbappé y el olfato goleador del noruego Erling Haaland. Gracias a su consistencia, Julián Quiñones ha logrado colarse de manera oficial en el prestigioso “Top 10” de artilleros del campeonato.

  1. Lionel Messi (Argentina) 6
  2. Kylian Mbappé (Francia) 6
  3. Erling Haaland (Noruega)5
  4. Ousmane Dembélé (Francia) 4
  5. Vinicius Junior (Brasil) 4
  6. Deniz Undav (Alemania) 3
  7. Johan Manzambi (Suiza) 3
  8. Ismaïla Sarr (Senegal)3
  9. Cody Gakpo (Países Bajos)3
  10. Julián Quiñones (México) 3
Gracias a sus anotaciones, México logró avanzar a la siguiente ronda. (EFE/ Sashenka Gutiérrez)
Gracias a sus anotaciones, México logró avanzar a la siguiente ronda. (EFE/ Sashenka Gutiérrez)

La rivalidad se traslada a Oriente: la batalla en la Liga Profesional Saudí

El asombroso duelo estadístico entre Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo no es una coincidencia del destino, sino la continuación de una encarnizada rivalidad que se ha gestado semana tras semana a nivel de clubes. En el balompié de Oriente Medio, portando los colores del sorpresivo Al-Qadsiah, Quiñones ha plantado cara a las inversiones multimillonarias del campeonato saudí, convirtiéndose en el terror de las defensas rivales.

Lejos de achicarse ante el peso de los reflectores internacionales, el delantero del Tri ha sostenido un ritmo demoledor en el campeonato local de Arabia, logrando superar de manera categórica a Cristiano Ronaldo en la clasificación liguera. En la recta final del torneo árabe, el inglés Ivan Toney comanda la punta, pero Quiñones se mantiene como el sublíder absoluto, relegando a la leyenda portuguesa al tercer peldaño de la clasificación.

  1. Ivan Toney (Al-Ahli) 32
  2. Julián Quiñones (Al-Qadsiah) 30
  3. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 26
  4. Roger Martínez (Al-Taawoun) 23
  5. Yannick Carrasco (Al-Shabab)16

El gran momento que vive Quiñones es el reflejo de su madurez futbolística. Tanto en las canchas de Arabia Saudita como en los escenarios magnos del Mundial 2026, el atacante ha demostrado que tiene las condiciones y la personalidad necesaria para competir directamente contra las máximas figuras del planeta fútbol, consolidándose como un ídolo de época para el balompié mexicano.

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