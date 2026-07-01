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Mundial 2026: Julián Quiñones va por marca histórica de Maradona en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana enfrentará en la siguiente ronda al ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo

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Futbolista de piel oscura con trenzas, vistiendo camiseta y pantalón corto negros con detalles amarillos, logo Adidas, número 9 y texto México
Julián Quiñones en acción con la selección de México durante un partido de fútbol en el Estadio Azteca, en la ruta al Mundial 2026. (Instagram: Julián Quiñones)

La Selección Mexicana avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse a Ecuador en el Estadio Azteca (estadio Ciudad de México para la presente edición del torneo), pero además del boleto a la siguiente ronda, el triunfo dejó a Julián Quiñones a las puertas de una marca histórica que comparten dos leyendas de los Mundiales: Diego Armando Maradona y Anatoly Bishovets.

El delantero mexicano anotó uno de los goles en la victoria del Tri y llegó a tres anotaciones en el Estadio Azteca durante la presente Copa del Mundo, consolidándose como el futbolista mexicano con más goles marcados en Mundiales disputados en el Coloso de Santa Úrsula.

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Ahora, en el duelo de octavos de final, Quiñones tendrá la oportunidad de igualar el récord histórico de cuatro anotaciones establecido por el argentino Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 y por el soviético Anatoly Bishovets en la edición de 1970.

La Selección Mexicana enfrentará en la siguiente ronda al ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, con el Estadio Azteca nuevamente como escenario.

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Julián Quiñones fue el jugador del partido. REUTERS/Eloisa Sanchez
Julián Quiñones fue el jugador del partido. REUTERS/Eloisa Sanchez

Julián Quiñones, a un gol de alcanzar a Maradona y Bishovets

El atacante del Tricolor ha sido una de las figuras de México en el Mundial 2026 y ya forma parte de los registros históricos del máximo escenario futbolístico del país.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales disputados en el Estadio Azteca son:

  • Diego Armando Maradona (Argentina): 4 goles en el Mundial de 1986.
  • Anatoly Bishovets (Unión Soviética): 4 goles en el Mundial de 1970.
  • Julián Quiñones (México): 3 goles en el Mundial de 2026.

Maradona consiguió sus cuatro anotaciones en la histórica Copa del Mundo de 1986, con dos goles frente a Inglaterra y dos más ante Bélgica. Por su parte, Bishovets alcanzó la misma cifra durante el Mundial de 1970, con dobletes frente a Bélgica y El Salvador.

Quiñones también acecha el récord goleador de México en los Mundiales

Además de buscar una marca histórica en el Estadio Azteca, Julián Quiñones se colocó a una anotación de alcanzar a los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.

Actualmente, el récord del Tricolor pertenece a:

  • Javier Hernández: 4 goles en Copas del Mundo.
  • Luis Hernández: 4 goles en Copas del Mundo.

Con tres tantos en la presente edición, el delantero mexicano podría igualar a ambos referentes históricos si consigue marcar en los octavos de final.

Julián Quiñones se colocó a una anotación de alcanzar a los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.
Julián Quiñones se colocó a una anotación de alcanzar a los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.

Julián Quiñones destaca el trabajo colectivo del Tri

Tras la victoria sobre Ecuador, Quiñones restó importancia a los logros individuales y destacó el desempeño colectivo de la Selección Mexicana.

“Eh, más que en lo individual, creo que en lo colectivo supercontento porque estamos dando paso a paso lo que la gente quiere, lo que nosotros venimos a buscar y eso es importante para nosotros. Nuestra familia está, está llena de cosas muy buenas y esperamos seguir cosechando más”, declaró el atacante.

Sobre el respaldo de la afición mexicana durante el Mundial, el delantero reconoció el impacto que ha tenido el apoyo recibido dentro y fuera de los estadios.

“Increíble. Eso nos motiva aún más, que la gente esté apoyando, eh, tanto aquí en el estadio como afuera, como en redes sociales, y eso nos ayuda a nosotros a motivarnos aún más”, afirmó.

Con tres goles en su cuenta y un lugar asegurado en los octavos de final, Julián Quiñones quedó a solo una anotación de inscribir su nombre junto al de dos de las máximas figuras que han brillado en la historia de los Mundiales disputados en el Estadio Azteca.

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