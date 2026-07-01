Mundial 2026: Julián Quiñones va por marca histórica de Maradona en el Estadio Azteca

Julián Quiñones en acción con la selección de México durante un partido de fútbol en el Estadio Azteca, en la ruta al Mundial 2026. (Instagram: Julián Quiñones)

La Selección Mexicana avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse a Ecuador en el Estadio Azteca (estadio Ciudad de México para la presente edición del torneo), pero además del boleto a la siguiente ronda, el triunfo dejó a Julián Quiñones a las puertas de una marca histórica que comparten dos leyendas de los Mundiales: Diego Armando Maradona y Anatoly Bishovets.

El delantero mexicano anotó uno de los goles en la victoria del Tri y llegó a tres anotaciones en el Estadio Azteca durante la presente Copa del Mundo, consolidándose como el futbolista mexicano con más goles marcados en Mundiales disputados en el Coloso de Santa Úrsula.

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Ahora, en el duelo de octavos de final, Quiñones tendrá la oportunidad de igualar el récord histórico de cuatro anotaciones establecido por el argentino Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 y por el soviético Anatoly Bishovets en la edición de 1970.

La Selección Mexicana enfrentará en la siguiente ronda al ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, con el Estadio Azteca nuevamente como escenario.

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Julián Quiñones fue el jugador del partido. REUTERS/Eloisa Sanchez

Julián Quiñones, a un gol de alcanzar a Maradona y Bishovets

El atacante del Tricolor ha sido una de las figuras de México en el Mundial 2026 y ya forma parte de los registros históricos del máximo escenario futbolístico del país.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales disputados en el Estadio Azteca son:

Diego Armando Maradona (Argentina): 4 goles en el Mundial de 1986.

Anatoly Bishovets (Unión Soviética): 4 goles en el Mundial de 1970.

Julián Quiñones (México): 3 goles en el Mundial de 2026.

Maradona consiguió sus cuatro anotaciones en la histórica Copa del Mundo de 1986, con dos goles frente a Inglaterra y dos más ante Bélgica. Por su parte, Bishovets alcanzó la misma cifra durante el Mundial de 1970, con dobletes frente a Bélgica y El Salvador.

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Quiñones también acecha el récord goleador de México en los Mundiales

Además de buscar una marca histórica en el Estadio Azteca, Julián Quiñones se colocó a una anotación de alcanzar a los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.

Actualmente, el récord del Tricolor pertenece a:

Javier Hernández: 4 goles en Copas del Mundo.

Luis Hernández: 4 goles en Copas del Mundo.

Con tres tantos en la presente edición, el delantero mexicano podría igualar a ambos referentes históricos si consigue marcar en los octavos de final.

Julián Quiñones se colocó a una anotación de alcanzar a los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.

Julián Quiñones destaca el trabajo colectivo del Tri

Tras la victoria sobre Ecuador, Quiñones restó importancia a los logros individuales y destacó el desempeño colectivo de la Selección Mexicana.

“Eh, más que en lo individual, creo que en lo colectivo supercontento porque estamos dando paso a paso lo que la gente quiere, lo que nosotros venimos a buscar y eso es importante para nosotros. Nuestra familia está, está llena de cosas muy buenas y esperamos seguir cosechando más”, declaró el atacante.

Sobre el respaldo de la afición mexicana durante el Mundial, el delantero reconoció el impacto que ha tenido el apoyo recibido dentro y fuera de los estadios.

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“Increíble. Eso nos motiva aún más, que la gente esté apoyando, eh, tanto aquí en el estadio como afuera, como en redes sociales, y eso nos ayuda a nosotros a motivarnos aún más”, afirmó.

Con tres goles en su cuenta y un lugar asegurado en los octavos de final, Julián Quiñones quedó a solo una anotación de inscribir su nombre junto al de dos de las máximas figuras que han brillado en la historia de los Mundiales disputados en el Estadio Azteca.

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