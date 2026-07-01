México

Los mejores memes que dejó la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

El juego en el Estadio Ciudad de México llevó al Tri a octavos de final

Guardar
Google icon
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

México vence 2-0 a Ecuador y avanza a octavos de final del Mundial 2026 ante una multitud que desbordó el Estadio Ciudad de México en uno de los partidos más emotivos que ha vivido la afición local en décadas. Julián Quiñones, con su tercer gol en el torneo, y Raúl Jiménez, con una anotación de laboratorio, sellaron el pase del Tri a la siguiente ronda.

Quiñones llegó a tres goles en el Mundial con una ejecución formidable dentro del área. El delantero, nacido en Magüi Payán, Colombia, y naturalizado mexicano desde su llegada al país en 2015, se convirtió en el nombre del partido. Su anotación abrió el marcador y encendió al estadio antes del descanso.

PUBLICIDAD

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Jiménez cierra el primer tiempo con una combinación de lujo

El segundo gol llegó minutos después, fruto de una brillante jugada colectiva que culminó Raúl Jiménez. La combinación incluyó a Quiñones como pieza fundamental del movimiento, y el resultado fue un remate limpio que dejó sin respuesta al portero ecuatoriano. México llegó al descanso con ventaja de 2-0..

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Ecuador, que también llegaba al partido con paso perfecto en la fase de grupos, no encontró el camino al arco del Tri en los primeros 45 minutos. La selección visitante intentó responder, pero sus aproximaciones al área mexicana fueron neutralizadas o anuladas por fuera de lugar.

PUBLICIDAD

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Ecuador se desesperó en la segunda parte

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Al reinicio, el conjunto ecuatoriano salió con mayor intensidad. En el minuto 52, armó una jugada peligrosa que llegó al área, pero la bandera del asistente detuvo el ataque por posición adelantada. Dos minutos después, un disparo desde fuera del área se fue muy desviado del arco de Raúl Rangel.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La presión de Ecuador fue en aumento conforme avanzó el marcador, pero México supo administrar la ventaja. El Tri retuvo el balón, generó faltas estratégicas y dejó correr el tiempo con la tranquilidad de quien ya tiene el resultado resuelto.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Gilberto Mora, cerca de un récord de Pelé

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Uno de los datos que marcó la noche fue la actuación de Gilberto Mora, la joya de la Selección Mexicana, quien al ser titular ante Ecuador rozó un récord que hasta ahora solo pertenece al legendario brasileño Pelé.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La afición respondió desde el primer minuto. Las imágenes del Centro Histórico de la Ciudad de México mostraron una celebración masiva al término del partido, con miles de personas en las calles festejando el pase a octavos de final en casa.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Javier Aguirre logró con este resultado lo que muchas generaciones del Tri no pudieron: ganar un partido de eliminación directa en un Mundial disputado en suelo mexicano. El técnico apostó por la localía, la intensidad y una dupla ofensiva que respondió con goles en el momento que más se necesitaban.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

México avanza a octavos de final del Mundial 2026 y espera rival. Ecuador, eliminado, regresa a casa tras una participación que incluyó un paso perfecto en la fase de grupos pero que no alcanzó para superar al anfitrión.

Temas Relacionados

Mundial 2026México vs Ecuadormemesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Santiago Pérez desapareció en 2020, su esposa visibiliza su caso afuera del Estadio Azteca en la disputa entre México vs. Ecuador

El hombre fue visto por última vez saliendo de la Unidad de Medicina Familiar N° 22, donde trabajaba, a seis años de su desaparición

Ignacio Santiago Pérez desapareció en 2020, su esposa visibiliza su caso afuera del Estadio Azteca en la disputa entre México vs. Ecuador

México vs Ecuador EN VIVO: el anfitrión está a minutos de cumplir el sueño

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: el anfitrión está a minutos de cumplir el sueño

Contra quién jugará México los octavos de final: su próximo rival sería europeo o africano

Javier Aguirre tiene por delante un partido determinante, pero sus posibles rivales son grandes potencias en el futbol

Contra quién jugará México los octavos de final: su próximo rival sería europeo o africano

Octavos de final del Mundial 2026: dónde jugará México y a qué hora

Tras vencer a Ecuador, la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra o República Democrática del Congo el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México con transmisión abierta y digital

Octavos de final del Mundial 2026: dónde jugará México y a qué hora

Poder Judicial de la Federación invita a los funcionarios a donar dinero para ayudar a Venezuela

La convocatoria se dirige al personal adscrito a la judicatura a nivel nacional

Poder Judicial de la Federación invita a los funcionarios a donar dinero para ayudar a Venezuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Embajador Johnson destaca cooperación México-EEUU tras sanciones por huachicol fiscal ligado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

Carlos Rivera canta “El Rey” con mariachis en El Chiringuito antes del partido México vs Ecuador

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: el anfitrión está a minutos de cumplir el sueño

México vs Ecuador EN VIVO: el anfitrión está a minutos de cumplir el sueño

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? entusiasmo por gol de Quiñones provoca micro sismo en CDMX

¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza? Así funciona la diadema protectora que usa en el Mundial 2026

Cuadro por cuadro: Así fue el tremendo gol de Julián Quiñones que despertó el sueño de México ante Ecuador

Mundial 2026: Así fue la espectacular combinación con Quiñones para que Raúl Jiménez metiera el 2 a 0 Ecuador