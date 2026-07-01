Los mejores memes que dejó la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

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México vence 2-0 a Ecuador y avanza a octavos de final del Mundial 2026 ante una multitud que desbordó el Estadio Ciudad de México en uno de los partidos más emotivos que ha vivido la afición local en décadas. Julián Quiñones, con su tercer gol en el torneo, y Raúl Jiménez, con una anotación de laboratorio, sellaron el pase del Tri a la siguiente ronda.

Quiñones llegó a tres goles en el Mundial con una ejecución formidable dentro del área. El delantero, nacido en Magüi Payán, Colombia, y naturalizado mexicano desde su llegada al país en 2015, se convirtió en el nombre del partido. Su anotación abrió el marcador y encendió al estadio antes del descanso.

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Jiménez cierra el primer tiempo con una combinación de lujo

El segundo gol llegó minutos después, fruto de una brillante jugada colectiva que culminó Raúl Jiménez. La combinación incluyó a Quiñones como pieza fundamental del movimiento, y el resultado fue un remate limpio que dejó sin respuesta al portero ecuatoriano. México llegó al descanso con ventaja de 2-0..

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Ecuador, que también llegaba al partido con paso perfecto en la fase de grupos, no encontró el camino al arco del Tri en los primeros 45 minutos. La selección visitante intentó responder, pero sus aproximaciones al área mexicana fueron neutralizadas o anuladas por fuera de lugar.

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Ecuador se desesperó en la segunda parte

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Al reinicio, el conjunto ecuatoriano salió con mayor intensidad. En el minuto 52, armó una jugada peligrosa que llegó al área, pero la bandera del asistente detuvo el ataque por posición adelantada. Dos minutos después, un disparo desde fuera del área se fue muy desviado del arco de Raúl Rangel.

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La presión de Ecuador fue en aumento conforme avanzó el marcador, pero México supo administrar la ventaja. El Tri retuvo el balón, generó faltas estratégicas y dejó correr el tiempo con la tranquilidad de quien ya tiene el resultado resuelto.

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Gilberto Mora, cerca de un récord de Pelé

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Uno de los datos que marcó la noche fue la actuación de Gilberto Mora, la joya de la Selección Mexicana, quien al ser titular ante Ecuador rozó un récord que hasta ahora solo pertenece al legendario brasileño Pelé.

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La afición respondió desde el primer minuto. Las imágenes del Centro Histórico de la Ciudad de México mostraron una celebración masiva al término del partido, con miles de personas en las calles festejando el pase a octavos de final en casa.

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Javier Aguirre logró con este resultado lo que muchas generaciones del Tri no pudieron: ganar un partido de eliminación directa en un Mundial disputado en suelo mexicano. El técnico apostó por la localía, la intensidad y una dupla ofensiva que respondió con goles en el momento que más se necesitaban.

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México avanza a octavos de final del Mundial 2026 y espera rival. Ecuador, eliminado, regresa a casa tras una participación que incluyó un paso perfecto en la fase de grupos pero que no alcanzó para superar al anfitrión.

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