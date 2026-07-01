México rompe una maldición histórica y lleva a la Concacaf a un triunfo inédito sobre Conmebol en el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY

La Selección Mexicana escribió una de las páginas más importantes de su historia en las Copas del Mundo al derrotar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resultado que no sólo le permitió avanzar a los octavos de final, sino que también acabó con una racha que se había mantenido vigente desde la primera edición del torneo.

Con las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el conjunto dirigido por Javier Aguirre consiguió la primera victoria de una selección perteneciente a la Concacaf sobre un representante de la Conmebol en una serie de eliminación directa dentro de una Copa del Mundo.

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El encuentro, disputado en el Estadio Ciudad de México, marcó el fin de una estadística que acompañó durante décadas a las selecciones de Norte, Centroamérica y el Caribe cada vez que se cruzaban con rivales sudamericanos en instancias decisivas.

La historia entre ambas confederaciones comenzó en la Copa del Mundo de 1930, celebrada en Uruguay. En aquella ocasión, Argentina eliminó con autoridad a Estados Unidos tras imponerse por un contundente marcador de 6-1, iniciando una tendencia favorable para los equipos sudamericanos.

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Pasaron más de seis décadas para que volviera a producirse un enfrentamiento de eliminación directa entre ambas regiones. En Estados Unidos 1994, el conjunto anfitrión se encontró con Brasil en los octavos de final y terminó cayendo por la mínima diferencia gracias a una anotación de Bebeto. Aquella selección brasileña terminaría conquistando el campeonato tras vencer a Italia en la tanda de penales.

Football - 1994 FIFA World Cup - Second Round - United States of America v Brazil - Stanford Stadium, San Francisco - 4/7/94 Mandatory Credit : Action Images Brazil's Bebeto celebrates his winning goal

México también sufrió ese dominio en dos Copas del Mundo consecutivas. Durante Alemania 2006, el Tricolor protagonizó uno de los partidos más recordados frente a Argentina, pero quedó eliminado en tiempo extra después del inolvidable gol de Maxi Rodríguez que decretó el 2-1 definitivo.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 24: Maxi Rodriguez of Argentina scores in extra time during the FIFA World Cup Germany 2006 Round of 16 match between Argentina and Mexico played at the Zentralstadion on June 24, 2006 in Leipzig, Germany. (Photo by David Cannon/Getty Images)

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, ambos países volvieron a cruzarse en los octavos de final. La historia no cambió para la escuadra mexicana, que cayó 3-1 frente a la Albiceleste con un doblete de Carlos Tevez y otra anotación de Gonzalo Higuaín.

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 27: Carlos Tevez of Argentina celebrates scoring the third goal for his team during the 2010 FIFA World Cup South Africa Round of Sixteen match between Argentina and Mexico at Soccer City Stadium on June 27, 2010 in Johannesburg, South Africa. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Brasil también volvió a convertirse en obstáculo para México durante Rusia 2018. Después del empate sin goles registrado entre ambas selecciones en la fase de grupos de Brasil 2014, el reencuentro en territorio ruso favoreció nuevamente a la Verdeamarela, que avanzó tras imponerse 2-0 con tantos de Neymar y Roberto Firmino.

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Soccer Football - World Cup - Round of 16 - Brazil vs Mexico - Samara Arena, Samara, Russia - July 2, 2018 Mexico's Guillermo Ochoa makes a save from Brazil's Neymar REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Todas esas derrotas alimentaron una estadística que parecía imposible de romper. Sin embargo, el Mundial 2026 terminó cambiando el panorama para la Concacaf.

México mostró personalidad desde el inicio del compromiso frente a Ecuador y encontró recompensa con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, suficientes para sellar una victoria histórica que puso fin al dominio absoluto de los equipos sudamericanos en este tipo de enfrentamientos.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Orbelin Pineda, Jesus Gallardo, Johan Vasquez and Julian Quinones celebrate after the match as Mexico qualify for the round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

Además del pase a los octavos de final, el resultado representó un logro colectivo para toda la región, ya que ninguna otra selección de Concacaf había conseguido imponerse a un rival de Conmebol en una llave de eliminación directa mundialista.

Tras superar este importante desafío, el siguiente compromiso del Tricolor saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y Congo, duelo programado para este miércoles 1 de julio en el Estadio de Atlanta, en Georgia. Mientras conoce a su próximo adversario, México ya puede presumir una victoria que rompió una barrera histórica y cambió para siempre la relación entre ambas confederaciones en las Copas del Mundo.

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