México rompe 40 años de ‘maldiciones’ en eliminación directa y obtiene su pase a Octavos de Final en el Mundial 2026

Julián Quiñones se convirtió en el hombre gol de la selección mexicana. (REUTERS/Raquel Cunha)

El balón rodó en la cancha del Estadio Ciudad de México en este crucial choque de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026. Desde el silbatazo inicial, la Selección Mexicana ha salido volcada al frente, empujada por un estadio que ruge y que busca intimidar al rival a toda costa, dejando claro que la localía debe pesar en esta justa internacional.

La afición mexicana se volcó en apoyo al Tri con 80,824 asistentes para este encuentro de fase decisiva. Igualando lo vivido en el partido inaugural, en el encuentro contra Chequia y en la asistencia en el duelo Colombia vs. Uzbekistán.

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El conjunto, dirigido por Javier Aguirre, tomó las riendas del encuentro de inmediato. Apenas al minuto 6, la grada estuvo a punto de estallar cuando Luis Romo filtró un pase preciso para Raúl Jiménez; el exdelantero del Fulham quedó completamente solo frente al arquero ecuatoriano, pero su frentazo se fue rozando el poste, concretando la primera llegada de verdadero peligro para el Tri.

Durante los primeros 10 minutos, México se adueñó por completo de la posesión de la pelota, tejiendo jugadas desde el fondo y asfixiando la salida de los sudamericanos. Sin embargo, a pesar de la insistencia y el dominio territorial, el cero no se movió en la pizarra electrónica del coloso capitalino.

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México dominó el partido desde el inicio. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Presión en la tribuna y el polémico grito homofóbico

El ambiente en las gradas es hostil para el cuadro visitante. A lo largo de todo el encuentro, la afición mexicana ha recibido con sonoros abucheos cada toque de balón del combinado ecuatoriano.

No obstante, la polémica se hizo presente muy temprano: en el primer despeje de arco por parte del guardameta visitante, se logró escuchar con fuerza el grito homofóbico en la tribuna. Pese a las estrictas campañas de la FIFA, en esta ocasión la acción pasó sin sanción ni advertencia por parte del silbante central, permitiendo que el juego continuara su curso.

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Intercambio de golpes y el factor Gilberto Mora

Tras los minutos de asfixiante dominio verde, blanco y rojo, la escuadra sudamericana logró sacarse la presión del local. Los ecuatorianos comenzaron a enfriar el esférico, manteniendo la posesión del balón para hilvanar pases y acercarse con peligro al arco defendido por Raúl ‘Tala’ Rangel.

Cuando el partido se equilibraba, apareció la magia de la juventud. Al minuto 15, Gilberto Mora se convirtió en el hombre más importante del Tri en la ofensiva al atreverse con un potente tiro desde fuera del área que pasó a escasos centímetros del poste, levantando de nuevo a los fanáticos de sus asientos.

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Mora se paró en el terreno de juego para enfrentar a un grande sudamericano. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las respuestas de Jiménez y Rangel

El partido se convirtió en un ida y vuelta de infarto. Ecuador descifró los espacios y, en una jugada de contragolpe a velocidad, los atacantes se pusieron de frente a la portería del ‘Tala’ Rangel con un disparo cruzado que también coqueteó con las redes por la parte externa.

México respondió de inmediato por la misma vía; a los 22 minutos, en un contragolpe letal comandado por un pase preciso de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Julián Quiñones armó una diagonal que por poco abre el marcador.

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La intensidad no bajó y al minuto 30, la combinación se invirtió: esta vez fue Julián Quiñones quien habilitó a Raúl Jiménez, metiendo un centro venenoso que el canterano americanista no alcanzó a firmar por centímetros.

Jiménez logró anotar su segundo gol en un Mundial. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ecuador no se quedó de brazos cruzados y reaccionó de inmediato en los últimos minutos del primer tiempo, volcándose al frente con su potencia física. Fue ahí donde la figura de Raúl Rangel se agigantó, respondiendo con reflejos felinos desde el área chica para tapar un remate a quemarropa y mantener el arco mexicano inmaculado en un cierre de primera mitad dramático.

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La Selección Mexicana selló su boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-0 a su similar de Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México. Tras una primera mitad perfecta donde Julián Quiñones (21′) y Raúl Jiménez (30′) adelantaron al cuadro local, el segundo tiempo se convirtió en una auténtica batalla táctica y de resistencia, marcada por las modificaciones, la intensa lluvia y la desesperación del cuadro sudamericano.

La portería mexicana se mantuvo en cero siendo uno de los pocos equipos en no recibir goles. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El ajedrez táctico bajo la lluvia capitalina

La parte complementaria inició con un ritmo frenético. El estratega de Ecuador, Sebastián Beccacece, no esperó más y realizó un doble cambio desde el vestidor buscando revertir el marcador, mandando a la cancha a Yaimar Medina y Ángelo Preciado. La velocidad de las bandas ecuatorianas comenzó a complicar la zaga azteca, obligando a México a replegar líneas y apelar al contragolpe.

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Al minuto 57, el cuerpo técnico de México decidió refrescar el mediocampo. El juvenil Gilberto Mora, quien firmó un gran primer tiempo, abandonó el terreno de juego entre aplausos para cederle su lugar a Brian Gutiérrez. Poco después, Ecuador quemó otra nave sacando a su histórico capitán Enner Valencia por el atacante Kevin Rodríguez. El partido se tornó físico, ríspido y muy disputado en la mitad de la cancha, con el césped reflejando la velocidad provocada por el agua.

A partir del minuto 70, Ecuador adelantó líneas por completo, obligando al guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel a emplearse a fondo. La zaga central comandada por César Montes y Johan Vásquez aguantó los embates aéreos y los centros venenosos del conjunto de la mitad del mundo.

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Sabiendo que el pase a los octavos de final estaba en juego, México mandó hombres de experiencia para amarrar el resultado. Al minuto 72, Luis Romo dejó su lugar a Obed Vargas, y solo un minuto después, la grada despidió con una tremenda ovación a Raúl Jiménez para permitir el ingreso de Santiago Giménez. Al 79′, para cerrar las vías de acceso, Orbelín Pineda e Israel Reyes entraron al campo sustituyendo a los exhaustos Julián Quiñones y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

El jugador de Chivas fue una pieza fundamental para este pase a 8vos de final. (REUTERS/Raquel Cunha)

Desesperación tricolor en el cierre y expulsión de Hincapié

Los minutos finales se tiñeron de dramatismo y frustración para la escuadra sudamericana. El bloque defensivo mexicano fue impasable, desesperando a los jugadores ecuatorianos que cayeron en el juego físico y las constantes faltas. Ya en el tiempo de compensación, al minuto 90+2, la joven promesa Kendry Páez recibió la tarjeta amarilla por una fuerte entrada.

Sin embargo, la jugada cumbre del cierre llegó al minuto 90+4. Tras una revisión en el VAR por una jugada violenta, el árbitro central no dudó y le mostró la tarjeta roja directa a Piero Hincapié, dejando a Ecuador con diez hombres sobre el terreno de juego y sepultando cualquier esperanza de milagro para los visitantes.

Con el silbatazo final, el Estadio Ciudad de México estalló en júbilo. México controló el partido con madurez, supo sufrir en los momentos de presión y firmó un contundente 2-0 definitivo que lo coloca de manera oficial entre los mejores 16 equipos del planeta en este Mundial 2026.