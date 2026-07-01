México

Gana Gato: resultados ganadores del último sorteo de este martes 30 de junio

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Guardar
Google icon
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este martes 30 de junio, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: martes 30 de junio de 2026.

Sorteo: 3029.

Premio mayor: 01 03 05 02 03 03 04 05.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los resultados de los sorteos del Gana Gato. (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos del Gana Gato. (Cuartoscuro)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

Temas Relacionados

Gana GatoGana Gato MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? la emoción sigue en los Fan Fest en el tiempo extra

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? la emoción sigue en los Fan Fest en el tiempo extra

Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por su triunfo ante Ecuador en el Mundial 2026

La presidenta se unió a cientos de familias en el Parque Tezozómoc para ver el triunfo del tricolor sobre Ecuador; al final del partido, la mandataria celebró en redes

Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por su triunfo ante Ecuador en el Mundial 2026

La Selección Mexicana vence con autoridad a Ecuador y el anfitrión ya espera a rival para disputar los octavos de final

Javier Aguirre supo aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que fue vencida por dos goles

La Selección Mexicana vence con autoridad a Ecuador y el anfitrión ya espera a rival para disputar los octavos de final

Los mejores memes que dejó la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

El juego en el Estadio Ciudad de México llevó al Tri a octavos de final

Los mejores memes que dejó la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 30 de junio

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 30 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Embajador Johnson destaca cooperación México-EEUU tras sanciones por huachicol fiscal ligado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

Carlos Rivera canta “El Rey” con mariachis en El Chiringuito antes del partido México vs Ecuador

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

DEPORTES

México firma su pase a octavos en el Mundial 2026: estas son las calificaciones 1 x 1 de los jugadores que vencieron a Ecuador

México firma su pase a octavos en el Mundial 2026: estas son las calificaciones 1 x 1 de los jugadores que vencieron a Ecuador

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? la emoción sigue en los Fan Fest en el tiempo extra

México avanza a octavos de final del Mundial 2026: Javier Aguirre destaca comunión entre la afición y la Selección Mexicana

Mundial 2026: Julián Quiñones va por marca histórica de Maradona en el Estadio Azteca

México rompe una maldición histórica y lleva a la Concacaf a un triunfo inédito sobre Conmebol en el Mundial 2026