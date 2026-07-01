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Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por su triunfo ante Ecuador en el Mundial 2026

La presidenta se unió a cientos de familias en el Parque Tezozómoc para ver el triunfo del tricolor sobre Ecuador; al final del partido, la mandataria celebró en redes

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Claudia Sheinbaum
La presidenta se unió a cientos de familias en el Parque Tezozómoc para ver el triunfo del Tri sobre Ecuador; al final del partido, la mandataria celebró en redes . (Presidencia)

México avanza a octavos de final con una victoria 2-0 sobre Ecuador que reunió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno Clara Brugada con cientos de familias en el Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco, este martes 30 de junio.

Las dos mandatarias celebraron en el foro público cada uno de los dos goles que anotó el Tri en el partido de la Copa Mundial de Fútbol 2026, acompañadas por la audiencia que se congregó en el parque capitalino para seguir el encuentro.

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México clasifica a octavos en el Mundial 2026

Al término del partido, Sheinbaum publicó un mensaje en su perfil de X en el que reconoció la actuación del equipo: “Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer”, escribió la presidenta.

El texto continuó con un agradecimiento directo a los jugadores: “Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”

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Claudia Sheinbaum
(Captura de pantalla Claudia Sheinbaum)

El Gobierno de México también difundió en redes una animación alusiva a la Selección con el mensaje: “¡Continúa el sueño mundialista! La Selección Mexicana vence 2-0 a Ecuador en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Clasifica a octavos de final”. Sheinbaum compartió esa publicación desde su propia cuenta.

La victoria coloca a México en la siguiente fase del torneo y mantiene viva la expectativa en torno al desempeño del Tri en la justa mundialista que se disputa en territorio norteamericano.

Información en desarrollo...

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