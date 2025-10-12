José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire: “Va para adelante”

Canelo Álvarez perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras ante Crawford el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

Saúl “Canelo” Álvarez ha sido la cara del boxeo mexicano en los últimos años y uno de los referentes mundiales de este deporte. Sin embargo, su más reciente derrota ante Terence Crawford causó incertidumbre para saber quién será su sucesor.

Álvarez fue superado por el estadounidense el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas y perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras luego de que los tres jueces vieran ganar al norteamericano con tarjetas.

Así la era de Canelo como monarca absoluta en la división de los supermedianos llegó a su fin después de años de dominio, mientras que Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB)

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez

En declaraciones recolectadas por el medio Izquierdazo, José Luis Castillo aseguró que Isaac “Pitbull” Cruz puede representar a México en el boxeo, especialmente ahora que algunos, como Juan Francisco “Gallo” Estrada, están cerca del retiro y otros, como Gilberto “Zurdo” Ramírez, no asumieron ese compromiso. Sin embargo, advierte que, si bien el Pitbull podría asumir ese papel, su falta de solidez defensiva reduciría la duración de su protagonismo.

“Si hablamos del Gallito Estrada va de salida, si hablamos de Óscar Valdez va de salida, el Zurdo Ramírez no ha dado el do de pecho como dicen los toreros. Pudiera ser el Pitbull porque jala mucha gente, pero hasta ahí, no creo que el Pitbull pueda durar mucho porque desgraciadamente no tiene mucha defensa. Es lo que gusta a la gente. El Pitbull va para adelante, es lo que le gusta a la gente, el intercambio de golpes, pero ahorita el boxeo ha evolucionado, se ha revolucionado y todo es muy diferente a años atrás”, comentó el ex pugilista.

Cabe señalar que el Pitbull se prepara para defender por primera vez su campeonato interino del CMB en la división de los superligeros contra Lamont Roach Junior el próximo 6 de diciembre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)

¿Qué sigue para la carrera de Canelo Álvarez?

Entre los principales nombres asociados como posibles rivales de Álvarez destacan Terence Crawford quien ha expresado su intención de continuar en la categoría supermediana tras dejar el cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz.

No obstante, todavía no existe una confirmación sobre quién será el próximo adversario del peleador jalisciense. Álvarez, tras su último combate, afirmó que dedicará un periodo a su familia antes de tomar cualquier decisión sobre el rumbo de su carrera. Además, el retorno del campeón mexicano deberá posponerse, ya que este mes se someterá a una operación de codo.