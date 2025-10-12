David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”

México fue eliminado por Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 (ANDRÉS PINA/PHOTOSPORT)

La Selección Nacional de México terminó su participación en la Copa del Mundo Sub 20 que se disputa en Chile luego de ser eliminada por Argentina en lo que fueron Cuartos de Final. El combinado azteca fue superado por la Albiceleste 2 goles por 0 gracias a las anotaciones de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

Durante los más de 90 minutos de juego, el equipo dirigido por Eduardo Arce pudo hacer poco ante una selección argentina que fue más contundente y que ahora se medirá ante Colombia en las Semifinales de la justa mundialista.

A pesar de esto, el Tricolor logró meterse entre los mejores 8 equipos del mundo y tener una participación destacada en el torneo juvenil.

Futbol, Mexico vs Argentina. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Argentina Mateo Silvetti, centro, celebra tras marcar un gol contra Mexico durante un partido de cuartos de final del mundial sub 20 disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 11/10/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Mexico vs Argentina. U-20 World Cup Championship. Argentina’s player Mateo Silvetti, center, celebrates after scoring against Mexico during a quarterfinal match of the U-20 World Cup at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 11/10/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20

En medio de la eliminación de la Selección Mexicana en un torneo reciente, las opiniones de aficionados y analistas se multiplicaron en redes sociales, destacando especialmente las posturas de David Failtelson y Andrés Vaca. Ambos utilizaron sus cuentas en X (anteriormente Twitter) para compartir sus reflexiones sobre el desempeño del equipo nacional.

David Failtelson aseguró que aunque México hizo el esfuerzo por competirle a Argentina, existe una diferencia grande en el nivel de futbolístico de ambas selecciones.

“México hace un esfuerzo para competirle a Argentina. Nos guste o no, hay una diferencia de ‘años luz‘ entre el nivel futbolístico histórico de uno y del otro”, escribió el periodista.

Por su parte, Andrés Vaca destacó que la participación que tuvo México al meterse entre los 8 mejores equipos del torneo y agregó que varios jugadores como Obed, Elías Montiel o Gilberto Mora, merecen una oportunidad en la selección mayor.

“Participación más que digna de México Sub 20. Avanzaron en el grupo de la muerte y se metieron entre los mejores 8 del mundo. Ojalá se le dé la oportunidad a varios de ellos en la selección mayor; para mí Obed, Montiel y Mora están para esos tamaños”, publicó el narrador de TUDN.

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionaron a la derrota de México en el Mundial Sub 20 (Captura de pantalla)

¿Cómo fue la participación de México en el Mundial Sub 20?

Durante sus dos primeros compromisos, México logró igual 2 a 2 contra Brasil y España, posteriormente aseguró su boleto a la siguiente fase al vencer 1-0 a Marruecos, seleccionado que concluyó en la primera posición del grupo C.

Para los Octavos Final, el conjunto nacional consiguió eliminar con autoridad al anfitrión, Chile, 4 goles por 1 gracias a las anotaciones de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, quien hizo doblete.