Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina

El combinado azteca se enfrentará a la Selección albiceleste esta sábado en los que serán los Cuartos de Final

Por César Márquez

La selección mexicana eliminó a
La selección mexicana eliminó a Chile de la Copa Mundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)

La Selección Nacional de México buscará seguir brillando en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, el próximo sábado 11 de octubre cuando se mida a Argentina en lo que serán las Semifinales.

El conjunto nacional consiguió avanzar con autoridad luego de vencer a Chile 4 goles por 1 en lo que fueron los Octavos de Final. Las anotaciones del Tricolor fueron realizadas por Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, quien hizo doblete.

Y aunque todavía no llega el día del encuentro, las llaves de la justa mundialista revelaron quién podría ser el equipo rival de México en las Semifinales, en caso de que logre avanzar.

Hugo Camberos, de la selección
Hugo Camberos, de la selección de México, celebra tras anotar ante Chile en un duelo de octavos de final del Mundial Sub20 ante Chile, el martes 7 de octubre de 2025 en Valparaíso (AP Foto/Andre Penner)

¿Quiénes podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20?

Si la Selección Mexicana logra eliminar a Argentina en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub 20, se enfrentaría al ganador del partido entre Colombia o España en las Semifinales. El encuentro ante los argentinos será decisivo para definir si el Tricolor tendrá oportunidad de luchar por el título ante uno de los dos equipos europeos o sudamericanos que busquen el pase a la siguiente fase.

El partido entre Colombia y España se llevará a cabo en el Estadio Fiscal de Talca y se disputará de igual manera el sábado 11 de octubre. La selección europea consiguió su pase de manera apretada luego de vencer a 1 por 0 a Ucrania, mientras que los sudamericanos pudieron imponerse 3 a 1 contra Sudáfrica.

Cabe recordar que el combinado azteca ya se enfrentó en este torneo a la Selección española. El Tricolor se vio las caras con el conjunto español en lo que fue la jornada número dos de la Fase de Grupos donde nadie salió victorioso tras empatar 2 a 2.

El jugador de la selección
El jugador de la selección español sub-20 Jesús Fortea durante un partido ante Ucrania de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 (EFE/ Adriana Thomasa)

El paso de México en la Copa del Mundo Sub 20

Después de igualar 2-2 tanto contra Brasil como contra España en sus dos compromisos iniciales de la Copa del Mundo juvenil, el conjunto mexicano aseguró su boleto a la siguiente fase al vencer 1-0 a Marruecos, seleccionado que concluyó en la primera posición del grupo. Con estos resultados, la escuadra dirigida por Eduardo Arce se situó entre las mejores del grupo y obtuvo el derecho a disputar los Octavos de Final ante el anfitrión.

Ahora, los chicos liderados por Gilberto Mora, buscarán demostrar que el fútbol mexicano cuenta con las armas suficientes para proclamarse campeón de la categoría.

