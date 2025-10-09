Argentina vs México: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri en los cuartos de final del Mundial Sub-20

Los mexicanos buscan estar entre los mejores cuatro equipos del planeta, pero primero deben superar a una Argentina llena de talento. (Jesús Avilés / Infobae México)

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 vivirá un esperado duelo en Santiago de Chile, donde México Sub 20 y Argentina Sub 20 se enfrentarán en los Cuartos de Final con el objetivo de avanzar a las Semifinales. Ambos equipos llegan invictos a esta instancia, lo que incrementa el atractivo de un partido entre dos selecciones históricas del fútbol juvenil.

El encuentro pondrá frente a frente a la Selección Mexicana Sub 20, dirigida por Eduardo Arce, y a la Selección Argentina Sub 20, que viene de vencer a Nigeria por 4-0. El equipo mexicano, con Gilberto Mora como uno de sus referentes, suma dos victorias y dos empates en el torneo, mientras que la Albiceleste ha conseguido cuatro triunfos consecutivos, consolidando su condición de favorita.

Si bien, históricamente, México no ha tenido resultados favorecedores contra la albiceleste, para jugadores como Mora, Jiménez, Ochoa, Pachuca, Camberos, entre otros, están convencidos de que pueden hacer la hazaña en tierras chilenas.

La delantera azteca está entusiasmada por jugar contra los sudamericanos. (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Historial y relevancia del enfrentamiento

El historial de ambos conjuntos en la categoría subraya la importancia del duelo. Argentina es la selección más exitosa en la historia del Mundial Sub 20, con seis títulos, aunque no ha logrado levantar el trofeo desde 2007, cuando fue anfitriona, su estilo de juego, tradición y cercanía a su país lo hacen una de las selecciones candidatas para levantar el trofeo de campeón por séptima vez.

Por su parte, México cuenta con un subcampeonato obtenido en Túnez 1977 y un tercer lugar alcanzado en Colombia 2011, logros que reflejan que no ha sido un buen torneo para nuestro país. Sin embargo, es importante destacar que, si bien se han obtenido dos campeonatos mundiales en categoría Sub-17 (2005 y 2011), el seguimiento de estos futbolistas no ha sido el óptimo por lo que su trascendencia no va más allá de un torneo, lo que preocupa a los fanáticos aztecas.

El objetivo de esta selección será vencer sus propios fantasmas dentro del terreno de juego. (AP Foto/Matías Delacroix)

La presencia de jugadores como Gilberto Mora ha sido clave para que el Tricolor mantenga su invicto y aspire a superar a una potencia histórica como Argentina. El partido representa una oportunidad para que el fútbol juvenil mexicano demuestre su crecimiento ante el máximo referente de la categoría, mientras la Albiceleste busca acercarse a una séptima corona que se le ha resistido durante casi dos décadas.

La actuación del conjunto mexicano, liderada por Eduardo Arce, ha mostrado señales de solidez y temple, factores que serán determinantes en un partido que exigirá el máximo de cada jugador sobre el césped de Santiago de Chile.