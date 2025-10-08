Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

Vaca no dudó en calificar el encuentro como un desafío de alto calibre, manifestando que se tratará de un ‘agarrón’. (X/ @avacav)

La Selección Nacional de México alcanzó un lugar entre los ocho mejores equipos del mundo tras superar con claridad 4-1 a Chile, anfitrión del torneo, en los Octavos de Final del Mundial Sub 20. Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, autor de dos goles, fueron los encargados de firmar el pase a la siguiente ronda.

Ahora, el combinado nacional buscará seguir avanzando en la justa mundialista cuando se enfrente en los Cuartos de Final a Argentina, quien logró clasificarse este miércoles tras vencer de manera contundente a la Selección de Nigeria 4 por 0.

Maher Carrizo celebra su golazo de tiro libre ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 (@Argentina)

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para el duelo entre México y Argentina

El enfrentamiento entre mexicanos y argentinos en los Cuartos de Final ha despertado gran interés entre los aficionados, tras la anticipación expresada por el narrador estelar de TUDN, Andrés Vaca. Vaca no dudó en calificar el encuentro como un desafío de alto calibre, manifestando que se tratará de un ‘agarrón’.

“Qué bien juega Argentina, va a ser un agarrón el sábado. Quien gane muy probablemente juegue la final de la copa del mundo. A jugarse la vida México Sub 20″, escribió el periodista.

Por su trayectoria, la voz deAndrés Vacarepresenta uno de los principales referentes en la transmisión de este tipo de eventos, incrementando así el foco mediático alrededor del encuentro.

Cabe indicar que el partido entre México y Argentina quedó oficialmente programado para el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). El vencedor avanzará directamente a semifinales, instancia a la que ambos equipos aspiran luego de su sólida trayectoria en la competencia hasta el momento.

el partido entre México y Argentina quedó oficialmente programado para el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (Captura de pantalla)

El camino de México en la Copa del Mundo Sub 20

De cara a los Cuartos de Final, resalta el recorrido del equipo comandado por Eduardo Arce, que alcanzó su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo tras asegurar el segundo puesto del grupo C con 5 puntos. En sus primeros dos partidos, el combinado mexicano firmó empates 2-2 tanto frente a Brasil como ante España, dos selecciones reconocidas por su potencia futbolística.

La selección mexicana eliminó a Chile de la Copa Mundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)

La clasificación se concretó al obtener una victoria en la última fecha de la fase de grupos, imponiéndose sobre Marruecos. Pese a ese resultado, el representativo africano consiguió quedarse con el primer lugar del grupo.

Este desempeño deja al equipo mexicano frente a un nuevo desafío competitivo, en un contexto donde los detalles y los antecedentes recientes aumentan la expectativa sobre su participación en la siguiente fase del campeonato.