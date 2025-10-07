Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

Después de una serie de rumores sobre el siguiente reto de Isaac Pitbull Cruz, ya se dio a conocer oficialmente el próximo compromiso que protagonizará en los superligeros. El boxeador capitalino se enfrentará a Lamont Roach Jr. antes de que termine este 2025.

El Frost Bank Center de San Antonio será el escenario de una de las peleas más esperadas del cierre del año Pitbull Cruz y Lamont Roach se enfrentarán el 6 de diciembre por el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un evento de Premier Boxing Champions que se transmitirá en pago por evento a través de Prime Video.

El anuncio oficial, realizado por Premier Boxing Champions (PBC) y confirmado en las redes sociales de los protagonistas, ha generado gran expectación en el mundo del boxeo internacional. De acuerdo con PBC, la velada encabezada por Cruz y Roach marcará un nuevo capítulo en la división superligero.

Es oficial la pelea de Pitbull Cruz vs Lamont Roach (X/ @premierboxing)

La pelea, que tendrá lugar en Texas, será el plato fuerte de una función que se podrá seguir en directo mediante el sistema de pago por evento de Prime Video. La organización también informó que la presentación oficial del enfrentamiento se realizará en una conferencia de prensa el próximo 8 de octubre, la cual se transmitirá en vivo por YouTube.

Pitbull Cruz vs Lamont Roach: un duelo clave por el futuro del boxeo mexicano

Isaac Cruz, originario de Ciudad de México, llega a este combate como campeón interino superligero del CMB. Desde su ajustada derrota ante Gervonta Tank Davis en diciembre de 2021, Cruz ha sumado seis victorias y una sola derrota, consolidando un récord de 28 triunfos, 3 derrotas y 1 empate, con 18 nocauts.

En julio, el Pitbull Cruz conquistó el cinturón interino del CMB tras superar a Omar Salcido, y ahora busca afianzarse como la nueva figura del boxeo mexicano. Sean Gibbons, mánager de Cruz, expresó a Premier Boxing Champions: “Este es el momento más importante de la carrera de Isaac Cruz”.

Por su parte, Lamont Roach Jr., actual campeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), asumirá un reto mayúsculo al subir dos divisiones para disputar el título interino superligero del CMB. Roach, con un registro de 25 victorias, 1 derrota y 2 empates, y 10 nocauts, optó por este desafío tras la cancelación de la revancha con Gervonta Davis, quien decidió enfrentar a Jake Paul en un combate de exhibición.

Lamont Roach Jr., actual campeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), asumirá un reto mayúsculo al subir dos divisiones (AP Photo/Frank Franklin II, File)

En lugar de esperar, Roach apostó por buscar un nuevo campeonato mundial en una categoría diferente, lo que representa su tercera pelea consecutiva en divisiones distintas. El propio Roach anunció el combate en su cuenta de X, donde compartió un video viral en el que, a modo de parodia, seleccionó el “especial del cazador de perros” en un menú ficticio, confirmando así su enfrentamiento con Cruz.

“Me voy con el especial del cazador de perros. El 6 de diciembre, en vivo desde San Antonio, voy a enfrentar a Isaac ‘Pitbull’ Cruz por el título interino superligero del CMB, en pago por evento”, declaró el boxeador estadounidense en redes sociales.