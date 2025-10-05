Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video

El mexicano fue ovacionado por el público del cantante, incluso se le vio bailando. (Captura de pantalla)

En una noche exclusiva en la Arena Guadalajara, Enrique Iglesias ofreció un concierto privado que reunió a celebridades y figuras destacadas del espectáculo y el deporte. El evento, organizado por la marca Nice, se desarrolló en un ambiente de lujo y expectación, en el marco de una intensa agenda musical en Guadalajara.

Entre los asistentes sobresalieron Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1, Fátima Bosch, Miss Universe México 2025, Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universe, así como personalidades como Alex Fernández y Alejandro Litchi, CEO de la empresa anfitriona. Influencers y celebridades completaron el selecto grupo de invitados, mientras la ciudad vivía una noche repleta de conciertos de renombre.

El espectáculo comenzó a las 21:37 horas, cuando Iglesias apareció en el escenario bajo una lluvia de luces y la ovación del público. Desde el inicio, el artista estableció una conexión directa con los asistentes, bajando en varias ocasiones para interactuar con los fans, tomarse fotografías, abrazar a quienes se acercaban y recibir los tradicionales peluches del Dr. Simi, a los que respondió con sonrisas y palabras de agradecimiento. “Guadalajara, gracias por estar conmigo. Para mí, las mujeres más bellas del mundo están aquí. Mi primera novia fue de Guadalajara”, expresó el cantante entre risas, provocando una ovación inmediata.

El repertorio de la noche incluyó una selección de éxitos que recorrieron distintas etapas de la carrera de Iglesias. El show abrió con una introducción enérgica y temas como “Súbeme”, acompañados de efectos visuales y pirotecnia que transformaron la Arena en una auténtica fiesta. Canciones como “Freak” y “Chasing the Sun” mantuvieron la energía en alto, mientras que la nostalgia se hizo presente con “Duele” y “Bailamos”, coreadas por el público en un ambiente de complicidad y recuerdos.

Un invitado de lujo para el español

El momento central de la noche se vivió durante la interpretación de “Bailando”. Iglesias descendió del escenario para buscar entre el público a Checo Pérez, quien se encontraba en una de las mesas principales junto a Alejandro Litchi. Tras invitarlo a subir al escenario, el cantante se arrodilló frente al piloto tapatío, en un gesto espontáneo y festivo que fue recibido con entusiasmo por los presentes. La reacción del público fue inmediata, con aplausos y gritos que celebraron la interacción entre dos figuras de proyección internacional. Iglesias, visiblemente complacido, mostró su admiración por el deportista, mientras Pérez respondió con una sonrisa y gestos de complicidad.

La despedida del concierto mantuvo el tono festivo y espectacular. Iglesias cerró la noche con “I Like It”, acompañado de globos, láseres y pirotecnia que pusieron de pie a todos los asistentes. El ambiente de celebración se extendió hasta el último minuto, con el público entregado y el artista recorriendo el escenario para agradecer la presencia de quienes compartieron la velada.

Al concluir la noche, Iglesias se despidió entre confeti dorado, aplausos y luces, dejando en el ambiente la emoción de un evento que, para muchos, será recordado como uno de los momentos más destacados de la temporada.