Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

El gladiador afirmó que su ambición es conquistar todos los escenarios posibles dentro del mundo de la lucha libre.

La etapa de derrotas parece haber quedado atrás para Penta Zero Miedo, quien atraviesa un nuevo momento en su paso por la WWE. Tras varias semanas complicadas en los programas de Monday Night Raw, el luchador mexicano ha comenzado a recuperar terreno y ya proyecta un futuro con mayores aspiraciones dentro y fuera de la empresa.

El enmascarado compartió su visión durante una entrevista en el podcast Battleground, donde fue cuestionado sobre la posibilidad de dejar Raw y participar en compañías asociadas con WWE, como TNA, que mantiene una colaboración con la gigante del entretenimiento deportivo, o incluso AAA, empresa mexicana con la que también existen lazos de trabajo.

Ante la pregunta, Penta Zero Miedo no dudó en mostrar apertura:

“¿Por qué no, hombre? Estoy abierto a todo. Vengo a la WWE a conquistarlo todo, pase lo que pase. No importa si son los Campeonatos NXT, AAA, TNA, nada. Ahora mismo, mi propósito está centrado en dos cosas: Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental y WrestleMania 42”, expresó.

Penta no quita el dedo del reglón y busca el Campeonato Intercontinental. (Captura de pantalla)

El gladiador dejó claro que su objetivo inmediato es enfrentarse nuevamente a Dominik Mysterio, actual monarca intercontinental, una rivalidad que podría intensificarse rumbo a los próximos meses. Aunque ya había tenido oportunidades anteriores para quedarse con la presea, la situación actual lo coloca como un fuerte candidato a recibir otra contienda titular.

El luchador también habló de su identidad y de lo que significa su estilo arriba del ring, destacando la agresividad y la intensidad como pilares de su carrera:

El enmascarado de Ecatepec volvió a la senda del triunfo al caer en BackLash ante Dominik Mysterio. (Cortesía WWE)

“Penta es abierto. Quiero mostrarle al mundo quién es el verdadero Penta, porque Penta es violencia, pasión, agresividad. Al mismo tiempo, Penta surgió de la nada, y cuando surges de la nada, no pierdes nada. Esta es mi mentalidad diaria”, aseguró.

El enmascarado ha dejado entrever que, de abrirse la puerta para competir en otras ligas bajo el paraguas de la WWE, estaría dispuesto a aceptar el reto con la misma mentalidad que lo caracteriza: conquistar cada escenario posible. Su ambición va más allá de un solo cinturón, ya que busca consolidarse como una figura internacional que represente la esencia de la lucha libre mexicana en distintos cuadriláteros.

El luchador mexicano cosechó otra derrota que hizo que millones de fans explotarán de enojo contra los altos mandos de la WWE. (Captura de pantalla)

Con la mira puesta en el Campeonato Intercontinental y en una eventual participación en WrestleMania 42, Penta Zero Miedo parece preparado para dar un nuevo giro a su trayectoria y demostrar que puede convertirse en una pieza clave dentro del panorama global de la WWE.