México Deportes

Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en el partido de México vs Marruecos: ¿Cómo está su estado de salud?

El canterano de Cruz Azul había iniciado en el once titular

Por César Márquez

Guardar
Mateo Levy salió lesionado en
Mateo Levy salió lesionado en el partido de México vs Marruecos del Mundial Sub 20 (X@miseleccionsubs)

El delantero de la Selección Nacional de México Sub 20, Mateo Levy, salió lesionado el día de hoy en el partido de la Copa del Mundo que disputaba el Tricolor contra Marruecos. El canterano de Cruz Azul había iniciado en el 11 inicial, sin embargo, un choque al minuto 26 ocasionó que tuviera que abandonar el campo de juego.

El incidente ocurrió en un tiro de esquina a favor del conjunto mexicano cuando Levy chocó con el marroquí Naïm Byar. Ambos jugadores quedaron tirados en el césped, por lo que las alarmas se prendieron inmediatamente. Al final, el jugador nacional fue sacado en camilla y todavía inconsciente del terreno de juego.

México busca su pase a
México busca su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

¿Cómo está Mateo Levy tras sufrir una conmoción cerebral con México?

A través de su página oficial, la Selección Nacional de México informó que Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral, además, señaló que el jugador ya logró recuperar el conocimiento y que se someterá a los exámenes médicos correspondientes.

“Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en campo, ya recuperó conocimiento y fue trasladado a un hospital para realizarle exámenes correspondientes y donde está acompañado por su familia. ¡Fuerza, Mateo!“, publicó la página de la Selección Mexicana.

Además, de acuerdo con los reportes de la transmisión de TUDN, el jugador azteca recuperó la consciencia y se espera que próximamente haya actualizaciones sobre su estado de salud. Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación al lado de su familia.

La Selección de México informó
La Selección de México informó sobre el estado de salud de Mateo Levy (Captura de pantalla)

México logra su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub 20

Tras el intenso momento vivido por la lesión de Levy, el encuentro culminó con la victoria de México sobre Marruecos, logrando un marcador de 1 a 0. El único gol llegó desde el punto penal por medio de Gilberto Mora. Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Arce avanzó a la siguiente fase y deberá disputar su próximo partido contra Chile, el país anfitrión, en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub-20.

Con la ejecución exitosa del penal por parte de Gilberto Mora, la Selección Nacional de México alcanzó los seis puntos que necesitaba para asegurar su clasificación a la siguiente etapa como segundo lugar del grupo C. Pese a la derrota en el partido, Marruecos finalizó en la primera posición del grupo, mientras que España ocupó el tercer puesto y Brasil quedó relegado al cuarto lugar.

Temas Relacionados

Mateo LevySelección de México Sub 20Marruecos Sub 20Mundial Sub 20LesionesConmoción cerebralmexico-deportes

Más Noticias

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

Tras vencer al cuadro de Marruecos, el TRI ya tiene su oponente para la siguiente fase del torneo

Este será el rival de

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20

Gilberto Mora convirtió el único gol del partido, derivado de un penal que se marcó por una mano del rival

México derrota un gol por

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis

El ahora comentarista de Fox Sports se encontraba en la ciudad para cubrir el juego Colts vs Raiders

Mark Sánchez, ex jugador mexicano

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

El gladiador mexicano no pierde el tiempo en causar impacto ahora que su última etapa en la WWE ha llegado a su fin

Andrade El Ídolo demuestra que

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

El luchador compartió su visión sobre su identidad y lo que representa dentro del cuadrilátero

Penta Zero Miedo habla de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto implicado en el

Cae presunto implicado en el homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado frente a su esposa en Chalco, Edomex

Colombia entrega en extradición a mexicana acusada de trata de personas y explotación sexual: así operaba

Se desata balacera en plena fiesta patronal de Tepaltepec, Michoacán; una pareja fue asesinada

Retuvo a su hija de dos años con machete en Nogales, Sonora, pero autoridades lograron rescatarla

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

ENTRETENIMIENTO

¿Aldo o Dalilah? Este es

¿Aldo o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Aseguran que Dalílah Polanco ganaría La Casa de los Famosos 3 por esta delicada razón

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

Diego de Erice revela amenazas de muerte contra la producción de La Casa de los Famosos México; aseguran que fueron los fans de Noche

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Este será el rival de

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”