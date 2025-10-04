Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en el partido de México vs Marruecos: ¿Cómo está su estado de salud?

Mateo Levy salió lesionado en el partido de México vs Marruecos del Mundial Sub 20 (X@miseleccionsubs)

El delantero de la Selección Nacional de México Sub 20, Mateo Levy, salió lesionado el día de hoy en el partido de la Copa del Mundo que disputaba el Tricolor contra Marruecos. El canterano de Cruz Azul había iniciado en el 11 inicial, sin embargo, un choque al minuto 26 ocasionó que tuviera que abandonar el campo de juego.

El incidente ocurrió en un tiro de esquina a favor del conjunto mexicano cuando Levy chocó con el marroquí Naïm Byar. Ambos jugadores quedaron tirados en el césped, por lo que las alarmas se prendieron inmediatamente. Al final, el jugador nacional fue sacado en camilla y todavía inconsciente del terreno de juego.

México busca su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

¿Cómo está Mateo Levy tras sufrir una conmoción cerebral con México?

A través de su página oficial, la Selección Nacional de México informó que Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral, además, señaló que el jugador ya logró recuperar el conocimiento y que se someterá a los exámenes médicos correspondientes.

“Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en campo, ya recuperó conocimiento y fue trasladado a un hospital para realizarle exámenes correspondientes y donde está acompañado por su familia. ¡Fuerza, Mateo!“, publicó la página de la Selección Mexicana.

Además, de acuerdo con los reportes de la transmisión de TUDN, el jugador azteca recuperó la consciencia y se espera que próximamente haya actualizaciones sobre su estado de salud. Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación al lado de su familia.

La Selección de México informó sobre el estado de salud de Mateo Levy (Captura de pantalla)

México logra su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub 20

Tras el intenso momento vivido por la lesión de Levy, el encuentro culminó con la victoria de México sobre Marruecos, logrando un marcador de 1 a 0. El único gol llegó desde el punto penal por medio de Gilberto Mora. Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Arce avanzó a la siguiente fase y deberá disputar su próximo partido contra Chile, el país anfitrión, en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub-20.

Con la ejecución exitosa del penal por parte de Gilberto Mora, la Selección Nacional de México alcanzó los seis puntos que necesitaba para asegurar su clasificación a la siguiente etapa como segundo lugar del grupo C. Pese a la derrota en el partido, Marruecos finalizó en la primera posición del grupo, mientras que España ocupó el tercer puesto y Brasil quedó relegado al cuarto lugar.