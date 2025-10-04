Entrenador de México Sub 20 manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos: “Depende de nosotros”

La Selección Nacional de México se jugará su pase a los Octavos de final ante Marruecos (X@miseleccionsubs)

La Selección Nacional de México Sub 20 se jugará este sábado ante Marruecos su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025 que se disputa en Chile. Previo al partido, Eduardo Arce, técnico encargado de dirigir al cuadro nacional, mandó un mensaje de aliento.

México se ubica en el segundo lugar del grupo C con dos puntos producto de un par de empates. En el primer duelo de la justa mundialista, el Tricolor empató con Brasil 2 a 2 gracias a las anotaciones de Alexéi Domínguez y Diego Ochoa. Para el segundo encuentro, los pupilos de Arce dividieron unidades tras igualar con España 2 a 2 con un doblete de Gilberto Mora.

Eduardo Arce manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos

En un mensaje que replicó Eduardo Arce a través de sus redes sociales, hizo un llamado a la afición a creer en ellos.

“Que crean en nosotros (la afición), seguiremos mostrando el coraje, voluntad e insistencia. Todo lo que califica a este grupo”, expresó Arce.

Cabe señalar que gracias a sus seis puntos, Marruecos se aseguró la clasificación a la siguiente fase tras encajar solo un gol y marcar dos tantos contra Brasil y otros dos frente a España. La actuación del conjunto africano ha resultado inesperada en la Copa del Mundo Sub 20.

Mexico's defender #03 Rodrigo Pachuca and Spain's forward #19 Jan Virgili fight for the ball during the 2025 FIFA U20 World Cup football match between Spain and Mexico at the National Stadium in Santiago on October 1, 2025. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

¿Qué necesita México Sub 20 para clasificar a los Octavos de Final?

Para conseguir el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub 20, la Selección Nacional de México está obligada a derrotar a Marruecos; en caso de firmar un empate, quedaría pendiente del resultado entre Brasil y España. Un empate en ese partido permitiría al Tricolor avanzar gracias a la diferencia de goles, pero si uno de los dos se impone, México aún tendría opción de clasificar como uno de los mejores terceros, siempre que otros resultados lo respalden.

Si la escuadra mexicana cae ante Marruecos, solo podría avanzar si Brasil y España igualan y los criterios de desempate la benefician. La definición de la última fecha será decisiva para el futuro del grupo y la continuidad de México en el torneo.

Gilberto Mora, de la selección de México, festeja tras marcar su primer gol ante España en el Mundial Sub20, el miércoles 1 de octubre de 2025 (AP Foto/Esteban Félix)

El partido para conocer si los seleccionados aztecas avanzan a los octavos de final se llevará a cabo el próximo sábado, 4 de octubre, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, Chile, por la señal de TUDN y el Canal 9 de Televisa en televisión abierta.