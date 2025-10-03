Debut amargo de Mateo Chávez: AZ Alkmaar cae goleado en Conference League

La expulsión de Alexandre Penetra condicionó al AZ Alkmaar desde el minuto 2 ante el AEK Larnaca. (AZ Alkmaar)

La expulsión temprana de Alexandre Penetra obligó al AZ Alkmaar a reestructurar su defensa en el duelo de Conference League frente al AEK Larnaca, disputado en Chipre.

Apenas al minuto 2, el defensor portugués vio la tarjeta roja tras una falta sobre Waldo Rubio, dejando a su equipo con diez jugadores casi desde el inicio.

Esta situación llevó al debut oficial del mexicano Mateo Chávez en la Conference League. El lateral zurdo, de 19 años, ingresó para reforzar la zaga tras la salida por lesión de Ro-Zangelo Daal.

Frente a un rival que supo aprovechar la superioridad numérica, Chávez sumó minutos cruciales, en un partido que terminó con derrota 4-0 para el conjunto neerlandés.

El equipo local abrió el marcador al minuto 25, cuando Waldo Rubio aprovechó un rebote dentro del área. A pesar de la desventaja numérica, el AZ Alkmaar logró llegar al descanso solo un gol abajo.

El debut oficial de Mateo Chávez en la Conference League se produjo tras la lesión de Ro-Zangelo Daal. (AZ Alkmaar)

Tras el entretiempo, la presión del AEK Larnaca continuó aumentando y la diferencia se amplió. Bajic marcó el segundo tanto al minuto 54 con un remate certero, mientras que Ivanovic anotó el tercero al 73 tras una jugada colectiva.

Cerca del final, un tiro de esquina provocado por un error defensivo desembocó en el cuarto gol, obra de Rohdén al minuto 82.

El dominio del equipo chipriota y la inferioridad numérica condicionaron totalmente el desarrollo del encuentro, imposibilitando la reacción del cuadro neerlandés.

Durante su primer partido continental, Mateo Chávez mostró determinación en cada intervención defensiva y buscó sumarse al ataque cuando tuvo oportunidad.

El lateral mexicano recibió una tarjeta amarilla por una entrada fuerte y cometió una imprecisión que derivó en un tiro de esquina, previa al cuarto gol del AEK Larnaca.

El AZ Alkmaar sufrió una derrota 4-0 en Chipre, jugando casi todo el partido con diez hombres. REUTERS/Stoyan Nenov

Trayectoria de Mateo Chávez y su salto al fútbol europeo

Mateo Chávez se formó en las fuerzas básicas de Chivas y destacó en las categorías juveniles del club tapatío antes de dar el salto al fútbol europeo.

Su desempeño en torneos menores y en la Liga MX llamó la atención de visores en Países Bajos, lo que facilitó su llegada al AZ Alkmaar.

La participación del lateral mexicano en competencias internacionales representa otro paso en la proyección de jóvenes formados en Guadalajara hacia el extranjero, un camino que han recorrido varios futbolistas surgidos en el club.

Chávez continúa adaptándose al ritmo y exigencia de la Eredivisie y las competiciones continentales, en busca de consolidarse en el primer equipo neerlandés.