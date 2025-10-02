México Deportes

Tessa Blanchard regresa al CMLL para el Mes de las Amazonas en la Arena México: “Amo al público mexicano”

La luchadora estadounidense volverá tras un año de ausencia para participar en la gran celebración femenil de la empresa

Por Jesús F. Beltrán

La luchadora regresará al ring
La luchadora regresará al ring mexicano con la intención de seguir haciendo historia en la división de Amazonas. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) recibirá a una de sus gladiadoras más reconocidas en los últimos años. Tessa Blanchard, conocida como el “Diamante Innegable”, hará su regreso a la Arena México el próximo viernes 10 de octubre, tras un año de ausencia, en el marco de las celebraciones del Mes de las Amazonas.

La estadounidense, quien dejó una huella importante en su primera etapa dentro de la empresa, expresó su entusiasmo por volver a presentarse en la Catedral de la Lucha Libre. En entrevista para CMLL Informa, Blanchard se mostró agradecida por la oportunidad y destacó el significado que tiene para ella luchar en territorio mexicano.

“Estoy muy emocionada por estar aquí de nuevo, y también participar en los eventos del CMLL. Amo el público en la Arena México, aquí está la mejor lucha libre del mundo. Participar aquí es una nueva meta en mi vida, aquí puedo traer las mejores luchas de mi carrera, y por eso es un sentimiento que no puedo explicar”, afirmó la luchadora de 29 años.
La luchadora estadounidense se supo
La luchadora estadounidense se supo ganar el cariño del público. (Instagram / CMLL)

Durante su mensaje, Blanchard recalcó que México ha sido una parte fundamental de su trayectoria profesional.

“En todo este año nunca olvidé a México, lo tengo en mi corazón. Estoy muy orgullosa de estar aquí, de participar en el CMLL, de estar arriba del ring de la Arena México. Es como hacer historia. Para ser una mujer en la lucha libre es difícil, pero ser una Amazona es más difícil, estoy muy orgullosa de todos”, añadió.
La luchadora estadounidense regresa a la 'Seria y Estable' tras más de un año de ausencia, y participará en el mes de octubre en la Arena México. Crédito: Instagram / CMLL

¿Por qué Tessa Blanchard puede luchar en el CMLL?

La estadounidense alternará funciones en
La estadounidense alternará funciones en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara durante el Mes de las Amazonas.

Actualmente, Tessa Blanchard milita en la empresa estadounidense, TNA, aunque su contrato le permite presentarse en funciones del CMLL. Esto abre la posibilidad de que la afición mexicana la vea de manera regular en las distintas arenas donde la empresa tiene actividad, como la Arena México en la capital, la Arena Puebla y la Arena Coliseo de Guadalajara.

Su regreso genera gran expectativa debido a lo que logró en su primera etapa dentro de la empresa. En 2023, Blanchard se convirtió en campeona del Grand Prix de Amazonas, consolidándose como una de las luchadoras extranjeras más exitosas en la historia reciente del CMLL. Además, junto a Lluvia conquistó el Campeonato Mundial Femenil de Parejas, confirmando su capacidad tanto en luchas individuales como en equipo.

En agosto de 2024, Blanchard
En agosto de 2024, Blanchard conquistó los títulos en pareja femenil del CMLL junto a LLuvía. (Instagram / CMLL)

Con esta nueva etapa, la hija del legendario Tully Blanchard busca seguir escribiendo historia en la lucha libre mexicana, ahora con la mira puesta en consolidarse como una de las piezas principales del elenco femenil del Consejo Mundial. Su presencia durante el Mes de las Amazonas será uno de los atractivos principales para la afición, que podrá disfrutar del regreso de una de las figuras internacionales más mediáticas de los últimos años.

El regreso de Tessa Blanchard no solo fortalece el roster femenil del CMLL, sino que también reafirma el crecimiento de las Amazonas como una de las divisiones más sólidas y competitivas dentro de la lucha libre mundial.

