Rodrigo Huescas brilla en el Copenhague, dio una asistencia en la victoria de su equipo

El mexicano fue clave en el triunfo 2-1 sobre Sønderjyske en la Superliga Danesa

Por Gerardo Lezama

Rodrigo Huescas brilla en la Superliga Danesa con asistencia clave para el FC Copenhague. Images via Reuters/Andrew Boyers

Rodrigo Huescas volvió a destacar en el futbol europeo este sábado 27 de septiembre, al firmar una asistencia decisiva en la victoria del FC Copenhague por 2-1 ante el Sønderjyske Fodbold, en duelo correspondiente a la jornada 10 de la Superliga Danesa.

El lateral ofensivo mexicano se consolidó como uno de los elementos más productivos del club, al sumar su cuarta asistencia en la liga y séptima en la temporada contando competencias europeas y partidos con la Selección Mexicana.

El partido se disputó en campo ajeno, donde los Leones Azules buscaron mantener el liderato de la tabla de la liga de Dinamarca.

Huescas apareció en el segundo tiempo por el costado derecho, desbordó con velocidad y mandó un centro preciso que fue aprovechado por Robert Silva, quien definió con potencia al ángulo para marcar su segundo gol del encuentro.

La asistencia de Huescas llegó en un momento clave, cuando el marcador estaba 1-1 tras el empate de Magnus Jensen al minuto 82.

El mexicano suma siete asistencias en la temporada y consolida su lugar en el futbol europeo. (TW @ligamx_fr)

El pase del mexicano permitió al Copenhague asegurar los tres puntos y mantenerse en la cima con 20 unidades, igualado con AGF pero con mejor diferencia de goles.

Desde su llegada a Dinamarca procedente de Cruz Azul, Rodrigo ha demostrado una rápida adaptación al futbol nórdico.

A sus 22 años, ha disputado 10 partidos en la temporada 2025-26, nueve como titular, acumulando más de 800 minutos en cancha.

Su versatilidad le permite desempeñarse como lateral derecho o extremo, según lo requiera el esquema táctico del equipo.

La prensa local ha comenzado a destacar su impacto ofensivo, señalando su capacidad para generar desequilibrio por la banda y traducir velocidad en jugadas de gol.

La prensa danesa destaca el impacto ofensivo de Huescas y su proyección internacional. (especial)

Su rendimiento también ha llamado la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, encabezado por Javier Aguirre, que lo considera una opción seria para el Mundial 2026.

Además de su aporte en la liga, Huescas debutó como titular en la UEFA Champions League frente al Bayer Leverkusen, mostrando madurez en escenarios de alta exigencia.

Su próximo reto será ante el Qarabag en la fase de grupos del torneo continental, seguido por un duelo directo contra Midtjylland en la Superliga, donde buscará mantener el invicto y seguir sumando asistencias.

Con actuaciones como esta, Rodrigo Huescas se consolida como una de las promesas mexicanas con mayor proyección internacional, elevando su perfil en Europa y fortaleciendo su candidatura para representar a México en el máximo escenario del futbol mundial.

