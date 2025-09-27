Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

Comparan a David Benavidez con Julio César Chávez (X@Jcchavez115 | AP)

David Benavidez se ha convertido en uno de los boxeadores más destacados de la actualidad tras las grandes actuaciones que ha brindado arriba del cuadrilátero en sus últimos combates. El Bandera Roja mantiene un récord invicto y es campeón mundial de los semipesados por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El gran momento que vive el peleador de raíces latinas y su estilo caracterizado por una constante presión hacia el rival y una agresividad en las combinaciones de golpes, causaron que lo compararan con una de las figuras más destacadas del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

Max Kellerman compara a David Benavidez con Julio César Chávez

En el programa Inside The Ring, Max Kellerman comparó a David Benavidez con Julio César Chávez y señaló que no ha visto a ningún peleador tan similar al Gran Campeón Mexicano como el Monstruo Mexicano.

“¿Han visto alguna vez a Julio César Chávez en su mejor momento? Hablo del papá, hablo de uno de los mejores boxeadores de la historia. ¡Este tipo (Benavidez) es lo más parecido que he visto al gran Julio César Chávez!“, comentó Kellerman.

Ante esta opinión, Benavidez expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó la influencia que Julio César Chávez ha tenido, sosteniendo que se trata de uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos.

“Muchas gracias por el cumplido. Julio César Chávez es alguien a quien admiramos mucho. Fue un gran boxeador. Es uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, y me siento honrado de que me pongan en la misma categoría”, respondió el estadounidense.

David Benavidez vuelve a criticar a Canelo Álvarez por no pelear con él (X@Benavidez300)

¿Cuándo vuelve a pelear David Benavidez?

A pesar de la expectativa por futuros combates,David Benavidez mantiene el enfoque en su primera defensa del título mundial de las 175 libras. El Bandera Roja se medirá el 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, contra el británico Anthony Yarde, en lo que se anticipa como un enfrentamiento determinante para ambos pugilistas.

Con apenas 28 años de edad, el Monstruo Mexicano presenta una foja invicta de 30 triunfos, de los cuales 24 han sido por nocaut, y no registra derrotas ni empates en su carrera profesional. Este historial lo consolida como una de las figuras más sólidas dentro de la escena actual del boxeo mundial. El combate ante Anthony Yarde será clave para definir su posición en la división semipesada y, dependiendo del resultado, podría perfilar nuevos retos dentro de la categoría.