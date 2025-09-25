México Deportes

En qué posición está Paulinho en la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 10

El protagonismo de los delanteros y la rivalidad entre clubes aportan emoción y dinamismo al fútbol mexicano actual

Por Armando Montes

Guardar
Paulinho celebrando su gol en
Paulinho celebrando su gol en la goleada de 6-2 frente a Rayados de Monterrey (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Mientras la batalla por los primeros puestos de la tabla general de la Liga MX mantiene en vilo a los aficionados, otro duelo paralelo acapara la atención: la carrera por el liderato de goleo.

En este escenario, Joao Pedro Geraldino, delantero del Atlético de San Luis, se ha consolidado como el máximo anotador del torneo con 8 goles, seguido de cerca por Joao Paulo Dias (Paulinho) de Toluca, y Sergio Canales, de Monterrey, quienes suman 6 tantos cada uno.

La pugna por encabezar la lista de goleadores no solo refleja el talento individual, sino que también añade un matiz especial a la competencia semanal en el fútbol mexicano.

Tabla de goleadores Liga MX

1. Joao Pedro Geraldino

Equipo: Atlético de San Luis

Nacionalidad: Brasileño

Goles: 8

Minutos jugados: 869

Promedio de gol: 108.6 min

2. Joao Paulo Días, Paulinho

Equipo: Toluca

Nacionalidad: Portugués

Goles: 6

Minutos jugados: 553

Promedio de gol: 92 min

3. Sergio Canales

Equipo: Monterrey

Nacionalidad: Español

Goles: 6

Minutos jugados: 770

Promedio de gol: 128 min

4. Germán Berterame

Equipo: Monterrey

Nacionalidad: Argentino

Goles: 6

Minutos jugados: 878

Promedio de gol: 146 min

5. Ángel Baltazar Sepúlveda

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 5

Minutos jugados: 581

Promedio de gol: 116 min

Sergio Canales es el máximo
Sergio Canales es el máximo goleador de Rayados en la actual temporada (X/@Rayados)

6. Frank Thierry Boya

Equipo: Xolos

Nacionalidad: Camerún

Goles: 5

Minutos jugados: 698

Promedio de gol: 140 min

7. Ismael Días de León

Equipo: León

Nacionalidad: República Dominicana

Goles: 5

Minutos jugados: 471

Promedio de gol: 94 min

8. Armando González

Equipo: Chivas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 5

Minutos jugados: 615

Promedio de gol: 123 min

9. Gabriel Mathias Fernández

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Uruguayo

Goles: 4

Minutos jugados: 356

Promedio de gol: 89 min

10. Lucas Ocampos

Equipo: Rayados

Nacionalidad: Argentino

Goles: 4

Minutos jugados: 417

Promedio de gol: 89 min

Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX

Cabinho es el máximo goleador
Cabinho es el máximo goleador en la historia de la Liga MX (Foto: Twitter@pandapadilla)

1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.

2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.

3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.

4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.

5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.

Temas Relacionados

Liga MXTabla de goleoJoao Pedro Geraldinomexico-deportesNoticias

Más Noticias

Qué significa ‘Zayu’, el nombre de la mascota de Selección Mexicana para el Mundial 2026

La FIFA revelo a Zayu, un jaguar que representa fuerza, valentía y la herencia cultural de México en la Copa del Mundo

Qué significa ‘Zayu’, el nombre

FIFA revela la apariencia de Clutch, Zayu y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026

Las tres figuras representan a Estados Unidos, México y Canadá, celebrando la identidad cultural de los países anfitriones

FIFA revela la apariencia de

Cruz Azul sigue invicto, Toluca supera a Rayados en la tabla de posiciones y Chivas se mete a zona del Play In

La jornada de media semana de la Liga MX nos trajo grandes partidos que provocaron cambios en la tabla general

Cruz Azul sigue invicto, Toluca

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Capitalino del Torneo de Apertura 2025

Las Águilas buscan mantener su racha positiva mientras los Universitarios necesita la victoria para seguir en la pelea por Play-In

América vs Pumas: cuándo, a

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el ‘Turco’ Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos

El timonel de los Diablos Rojos explicó a su portero cómo detener el penal del defensor español que se lamentó severamente tras errar su tiro

Toluca golea a Rayados: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Sandra

Vinculan a proceso a Sandra “N”, mujer que se hizo pasar por enfermera en hospital de Culiacán

¿Cómo se infiltró el Cártel de Sinaloa en Polonia?: Operaba narcolaboratorios de alta tecnología

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

Interpol activa ficha roja contra Silem García Peña, expropagandista de la iglesia La Luz del Mundo

ENTRETENIMIENTO

Belinda reaparece en la Fashion

Belinda reaparece en la Fashion Week de Milán con David Beckham tras sufrir una aparatosa lesión

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 25 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Marianne Gonzaga confiesa que en reclusión usaba jabón Zote para su skincare: “Yo no conocía”

‘La Academia VLA’: estos son los participantes que aún pelean por la gloria en la segunda edición

Dalilah Polanco se “delata” y exhibe que recibe información del exterior en La Casa de los Famosos, según fans

DEPORTES

Qué significa ‘Zayu’, el nombre

Qué significa ‘Zayu’, el nombre de la mascota de Selección Mexicana para el Mundial 2026

FIFA revela la apariencia de Clutch, Zayu y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026

Cruz Azul sigue invicto, Toluca supera a Rayados en la tabla de posiciones y Chivas se mete a zona del Play In

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Capitalino del Torneo de Apertura 2025

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el ‘Turco’ Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos