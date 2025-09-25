En qué posición está Paulinho en la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 10

Paulinho celebrando su gol en la goleada de 6-2 frente a Rayados de Monterrey (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Mientras la batalla por los primeros puestos de la tabla general de la Liga MX mantiene en vilo a los aficionados, otro duelo paralelo acapara la atención: la carrera por el liderato de goleo.

En este escenario, Joao Pedro Geraldino, delantero del Atlético de San Luis, se ha consolidado como el máximo anotador del torneo con 8 goles, seguido de cerca por Joao Paulo Dias (Paulinho) de Toluca, y Sergio Canales, de Monterrey, quienes suman 6 tantos cada uno.

La pugna por encabezar la lista de goleadores no solo refleja el talento individual, sino que también añade un matiz especial a la competencia semanal en el fútbol mexicano.

Tabla de goleadores Liga MX

1. Joao Pedro Geraldino

Equipo: Atlético de San Luis

Nacionalidad: Brasileño

Goles: 8

Minutos jugados: 869

Promedio de gol: 108.6 min

2. Joao Paulo Días, Paulinho

Equipo: Toluca

Nacionalidad: Portugués

Goles: 6

Minutos jugados: 553

Promedio de gol: 92 min

3. Sergio Canales

Equipo: Monterrey

Nacionalidad: Español

Goles: 6

Minutos jugados: 770

Promedio de gol: 128 min

4. Germán Berterame

Equipo: Monterrey

Nacionalidad: Argentino

Goles: 6

Minutos jugados: 878

Promedio de gol: 146 min

5. Ángel Baltazar Sepúlveda

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 5

Minutos jugados: 581

Promedio de gol: 116 min

Sergio Canales es el máximo goleador de Rayados en la actual temporada (X/@Rayados)

6. Frank Thierry Boya

Equipo: Xolos

Nacionalidad: Camerún

Goles: 5

Minutos jugados: 698

Promedio de gol: 140 min

7. Ismael Días de León

Equipo: León

Nacionalidad: República Dominicana

Goles: 5

Minutos jugados: 471

Promedio de gol: 94 min

8. Armando González

Equipo: Chivas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 5

Minutos jugados: 615

Promedio de gol: 123 min

9. Gabriel Mathias Fernández

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Uruguayo

Goles: 4

Minutos jugados: 356

Promedio de gol: 89 min

10. Lucas Ocampos

Equipo: Rayados

Nacionalidad: Argentino

Goles: 4

Minutos jugados: 417

Promedio de gol: 89 min

Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX

Cabinho es el máximo goleador en la historia de la Liga MX (Foto: Twitter@pandapadilla)

1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.

2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.

3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.

4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.

5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.