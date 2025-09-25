En qué posición está Paulinho en la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 10

Mientras la batalla por los primeros puestos de la tabla general de la Liga MX mantiene en vilo a los aficionados, otro duelo paralelo acapara la atención: la carrera por el liderato de goleo.
En este escenario, Joao Pedro Geraldino, delantero del Atlético de San Luis, se ha consolidado como el máximo anotador del torneo con 8 goles, seguido de cerca por Joao Paulo Dias (Paulinho) de Toluca, y Sergio Canales, de Monterrey, quienes suman 6 tantos cada uno.
La pugna por encabezar la lista de goleadores no solo refleja el talento individual, sino que también añade un matiz especial a la competencia semanal en el fútbol mexicano.
Tabla de goleadores Liga MX
1. Joao Pedro Geraldino
Equipo: Atlético de San Luis
Nacionalidad: Brasileño
Goles: 8
Minutos jugados: 869
Promedio de gol: 108.6 min
2. Joao Paulo Días, Paulinho
Equipo: Toluca
Nacionalidad: Portugués
Goles: 6
Minutos jugados: 553
Promedio de gol: 92 min
3. Sergio Canales
Equipo: Monterrey
Nacionalidad: Español
Goles: 6
Minutos jugados: 770
Promedio de gol: 128 min
4. Germán Berterame
Equipo: Monterrey
Nacionalidad: Argentino
Goles: 6
Minutos jugados: 878
Promedio de gol: 146 min
5. Ángel Baltazar Sepúlveda
Equipo: Cruz Azul
Nacionalidad: Mexicano
Goles: 5
Minutos jugados: 581
Promedio de gol: 116 min
6. Frank Thierry Boya
Equipo: Xolos
Nacionalidad: Camerún
Goles: 5
Minutos jugados: 698
Promedio de gol: 140 min
7. Ismael Días de León
Equipo: León
Nacionalidad: República Dominicana
Goles: 5
Minutos jugados: 471
Promedio de gol: 94 min
8. Armando González
Equipo: Chivas
Nacionalidad: Mexicano
Goles: 5
Minutos jugados: 615
Promedio de gol: 123 min
9. Gabriel Mathias Fernández
Equipo: Cruz Azul
Nacionalidad: Uruguayo
Goles: 4
Minutos jugados: 356
Promedio de gol: 89 min
10. Lucas Ocampos
Equipo: Rayados
Nacionalidad: Argentino
Goles: 4
Minutos jugados: 417
Promedio de gol: 89 min
Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX
1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.
2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.
3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.
4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.
5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.