Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

Ángel de Jesús Camacho ganó la medalla de bronce en el Mundial Singapur 2025 (X/México en París 2024)

La delegación mexicana sumó una presea más en el Mundial de Paranatación Singapur 2025, Ángel de Jesús Camacho se colgó el bronce en la prueba de 100 metros libres categoría S4. Este 22 de septiembre la bandera mexicana volvió a alzarse en el podio.

Con un tiempo de 1:23:39 minutos, Ángel Camacho logró ubicarse en el tercer lugar y con ello le dio la segunda medalla al país en este campeonato de paranatación. Previamente Arnulfo Castorena se encargó de ganar el oro y entonar el himno nacional mexicano.

El medallista olímpico de París 2024 agradeció el apoyo de sus entrenadores, pues alcanzaron la meta planteada. En una entrevista con el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) ofreció las primeras declaraciones tras haber ganado el bronce en su categoría.

El atleta paralímpico subió al podio en el Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025. Crédito: IG/ @embamexsing

"Me siento muy feliz, ya que, bueno, todo el esfuerzo que se hizo, que se realizó para esta competencia dio frutos. En general, fue una competencia muy buena, donde el tiempo que hice fue un segundo arriba del mejor. Y bueno, en general me siento muy contento”, expresó.

Por otra parte, aclaró que su participación en Singapur 2025 continuará para el martes 23 de septiembre en la prueba de 150 metros combinados, categoría en la que consideró que es de sus fuertes, por lo que peleará por alcanzar el podio.

“Mañana sigue una prueba más, en el ciento cincuenta combinado, una prueba la cual es un fuerte también para mí y esperemos también que ganemos medalla. Esta la dedico principalmente a Dios, a mi familia, a mi entrenador Fernando Vélez, a mis auxiliares, amigos, compañeros y en general a toda mi familia“, finalizó.

Ángel Camacho ganó el bronce en el Mundial de Singapur 2025 (COPAME)

La delegación mexicana seguirá compitiendo en el Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025, son 19 atletas los que estarán representando al país del 21 al 27 de septiembre.

¿Quién es Ángel Camacho?

Ángel de Jesús Camacho Ramírez es un atleta paralímpico mexicano especializado en natación. Compite en la categoría S4, destinada a deportistas con discapacidades físicas severas. Nació en 2005 en León, Guanajuato, y comenzó su carrera en la natación desde pequeño como parte de su rehabilitación.

En París 2024 se consolidó como triple medallista paralímpico en su categoría (REUTERS/Andrew Couldridge)

Ha representado a México en Juegos Paralímpicos, Campeonatos Mundiales y otros certámenes internacionales, logrando medallas y reconocimientos. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 50 metros dorso S4, consolidándose como una de las figuras jóvenes del deporte paralímpico mexicano.

Además de sus logros deportivos, Camacho es reconocido por promover la inclusión y motivar a otras personas con discapacidad a practicar deportes. En París 2024 se consolidó como triple medallista paralímpico en su categoría, pues sumó dos bronces y una plata.