Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

La figura del tapatío continúa siendo un ejemplo para todo el deporte mexicano. (Conade)

El himno nacional mexicano sonó en el OCBC Aquatic Centre de Singapur tras la victoria de Arnulfo Castorena, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba de 50 metros pecho SB2 durante el Mundial de Paranatación Singapur 2025, convirtiéndolo en uno de los mejores deportistas en la historia de nuestro país.

Con un tiempo de 57,41 segundos, Castorena consiguió el primer oro para la delegación mexicana en esta edición del campeonato y reafirmó su posición como el número uno del mundo en su especialidad.

El triunfo de Castorena representa un nuevo capítulo en la trayectoria de uno de los paratletas más destacados de México. Su desempeño internacional ha consolidado su estatus como referente de la paranatación, tanto a nivel nacional como global. La medalla obtenida en Singapur refuerza su liderazgo en los 50 metros pecho, una categoría en la que mantiene el primer lugar del ranking mundial y que, se espera, pueda inspirar a más atletas a perseguir sus sueños sin importar las dificultades.

Castorena se ha convertido en uno de los más grandes referentes de la paranatación en nuestro país. (REUTERS/Andrew Couldridge)

Castorena quiere ampliar su récord

Tras recibir la presea dorada, el nadador compartió sus aspiraciones para el futuro inmediato de cara a una nueva justa olímpica. El atleta mexicano expresó que su principal objetivo es asegurar su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. “Buscaré quedar entre los primeros lugares para calificar a los próximos Juegos Paralímpicos”, afirmó, destacando la importancia de este logro como un paso más en su camino hacia la máxima cita del deporte adaptado.

Además de su meta deportiva, Castorena resaltó el impacto que su carrera tiene en la comunidad. El atleta señaló que su ejemplo inspira a otras personas, especialmente a quienes se acercan para manifestarle admiración y el deseo de seguir sus pasos. Para él, cada encuentro con quienes ven en su historia una fuente de motivación representa una oportunidad para sembrar esperanza y orgullo en el deporte adaptado.

El mexicano está ranqueado como el mejor nadador de los 50 m pecho en todo el mundo. (X / Conade)

México va por más medallas

El Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025, que se celebra del 21 al 27 de septiembre, reúne a 19 seleccionados mexicanos que compiten en distintas pruebas. La actuación de Castorena otorga un impulso significativo a la delegación nacional, que busca consolidar su presencia en el escenario internacional y sumar nuevas clasificaciones rumbo a los próximos Juegos Paralímpicos.

Así, la figura de Arnulfo Castorena trasciende el ámbito competitivo, al convertirse en un referente que motiva a nuevas generaciones a perseguir sus sueños y a encontrar en el deporte una vía para superar barreras.