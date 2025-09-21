México Deportes

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Duelo clave en torreón define avance en tabla general ambos equipos urgidos de puntos buscan romper racha negativa

Por Gerardo Lezama

Santos Laguna y Atlético de San Luis se enfrentan en duelo clave por la Jornada 9 del Apertura 2025.

El duelo entre Santos Laguna y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará este domingo 21 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila.

Este enfrentamiento cobra relevancia en el contexto de la tabla general, ya que ambos equipos llegan empatados con siete puntos, aunque Santos se ubica en la posición 12 por diferencia de goles, mientras que San Luis ocupa el lugar 13.

La paridad en unidades refleja la irregularidad que han mostrado en el torneo, donde cada conjunto ha conseguido apenas dos victorias en ocho partidos disputados.

Santos Laguna, dirigido por Pablo Repetto, buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que lo acerquen a la zona de clasificación.

Hasta ahora, sus dos triunfos han sido en casa, lo que refuerza la importancia de este compromiso. En su último partido, los laguneros empataron, lo que les permitió mantenerse por encima de San Luis, aunque aún lejos de los puestos de liguilla.

Ambos equipos llegan empatados en puntos y buscan acercarse a la zona de clasificación en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, el Atlético de San Luis, bajo la dirección técnica del español Guillermo Abascal, también aspira a escalar posiciones.

El equipo potosino viene de igualar ante Xolos y necesita mejorar su rendimiento como visitante. Cabe recordar que en su última visita a Torreón, en marzo pasado, lograron una victoria por 2-3, lo que podría servir como motivación adicional para repetir la hazaña.

La transmisión del partido estará disponible exclusivamente por streaming, a través de la plataforma ViX Premium, propiedad de TelevisaUnivision.

Esta será la única opción oficial para seguir el encuentro en vivo, por lo que los aficionados deberán contar con una suscripción activa para acceder al contenido.

El partido se disputará en el Estadio TSM Corona de Torreón y será transmitido exclusivamente por ViX Premium. Mandatory Credit: Brace Hemmelgarn-Imagn Images

El Santos vs San Luis será el único partido programado para el tercer día de actividad de la Jornada 9, lo que le otorga un foco especial dentro del calendario del fin de semana.

Además, el resultado podría tener implicaciones directas en la lucha por los últimos boletos al play-in, especialmente si equipos como Chivas no logran sumar en sus respectivos compromisos.

Con ambos clubes urgidos de puntos y en busca de regularidad, se espera un duelo intenso en la Comarca Lagunera.

La afición santista jugará un papel clave, mientras que San Luis intentará repetir su buen desempeño como visitante. El desenlace podría marcar un punto de inflexión para cualquiera de los dos en la segunda mitad del torneo.

