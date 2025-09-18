Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS

TAS obliga a Dani Alves a pagarle indemnización a Pumas (REUTERS/Henry Romero)

Este miércoles 17 de septiembre, el club Universidad Nacional informó que ganó la demanda contra Dani Alves ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). A inicios del 2023 Pumas desvinculó al defensa brasileño por el caso de abuso sexual que enfrentaba en España, por lo que le rescindió el contrato y en mayo de 2024 inició el proceso legal para ganar una indemnización por parte del jugador.

De acuerdo con un comunicado que compartió la directiva del Pedregal, el TAS sancionó a Dani Alves con un pago de “una suma mayor a la establecida por la FIFA” por el concepto de indemnización por los daños causados a Pumas.

"El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución", se lee en el comunicado.

Esta es la cantidad que Dani Alves tendrá que pagar a Pumas tras perder demanda ante el TAS

Dani Alves a las salida de prisión. (Europa Press)

Cuando la directiva de Pumas decidió llevar su disputa contractual con Dani Alves ante el TAS, el equipo auriazul buscó una compensación por la abrupta ruptura del contrato en enero de 2023.

El paso de Dani Alves por Pumas se remonta a la temporada 2022-2023, cuando el lateral brasileño llegó como agente libre y firmó un acuerdo por una temporada. Sin embargo, su participación se limitó a un periodo de seis meses, desde julio de 2022 hasta enero de 2023, debido a su detención en Barcelona por una acusación de agresión sexual.

Esta situación precipitó la desvinculación del jugador, que fue anunciada oficialmente por la directiva universitaria a principios de 2023. Ahora con el fallo del TAS, Dani Alves tendría que desembolsar alrededor de USD 5 millones, es decir alrededor de 87 millones 500 mil pesos mexicanos, cantidad que correspondería a la cláusula de sanción descrita en el contrato.

La decisión del TAS revoca la sanción impuesta por la FIFA y exime a Pumas de pagar indemnización. Imagen de Pumas MX

Sin embargo, el equipo de Efraín Juárez también estaría solicitando USD un millón 125 mil, este dinero sería por el derecho de imagen; de acuerdo con ESPN el equipo mexicano le hizo este pago al ex futbolista de Barcelona, el brasileño lo cobró días antes de que se supiera su escándalo en España, por ello el conjunto universitario reclamó su rembolso.

Dani Alves pagaría USD 6 millones 125 mil a Pumas, pero no sería toda la cantidad, pues falta conocer la multa de la FIFA que le pondrá al astro brasileño.