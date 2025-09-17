México Deportes

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

El cuadro universitario demandó al jugador brasileño el pasado mes de marzo

Por Gerardo Lezama

Guardar
El cuadro universitario informó que
El cuadro universitario informó que fue ganó una disputa legal ante el TAS en contra del jugador brasileño, Dani Alves. Foto: @PumasMX

El equipo de Pumas mediante un comunicado informó que el pasado 1 de septiembre fueron notificados de la decisión final del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre una disputa contractual que tenía con Dani Alves.

Dicha notificación del TAS resolvió en favor del cuadro universitario, por lo que se revoca la sanción previamente impuesta por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con el club, el fallo confirma que Pumas actuó conforme a derecho al rescindir el contrato del jugador brasileño en enero de 2023, luego de que fuera detenido en España por una acusación de agresión sexual.

La institución destacó que el TAS reconoció la validez de la cláusula contractual que permitía la terminación anticipada del vínculo laboral ante situaciones que afectaran la imagen del club.

“El Club Universidad Nacional reitera su compromiso con los valores que representa y agradece el respaldo del Tribunal Arbitral del Deporte en esta resolución”, se lee en el comunicado oficial.

La decisión del TAS revoca
La decisión del TAS revoca la sanción impuesta por la FIFA y exime a Pumas de pagar indemnización. Imagen de Pumas MX

Con esta decisión, Pumas queda exento de pagar la indemnización que había sido determinada por la FIFA a favor de Alves, quien había reclamado una compensación económica tras la ruptura del contrato.

Demanda ante FIFA y argumentos del jugador brasileño

La controversia comenzó cuando Dani Alves presentó una demanda ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, alegando que el Club Universidad Nacional había rescindido su contrato de manera unilateral e injustificada.

El jugador brasileño solicitó una compensación económica por el resto del vínculo laboral pactado, argumentando que no se respetaron sus derechos contractuales tras su detención en España en enero de 2023.

En mayo de 2025, la FIFA falló a favor de Alves y ordenó al club mexicano pagar una indemnización, decisión que fue apelada por Pumas ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Pumas rescindió el contrato de
Pumas rescindió el contrato de Dani Alves tras su detención en España por una acusación de agresión sexual. (REUTERS/Henry Romero)

La institución universitaria sostuvo que la rescisión se realizó conforme a una cláusula específica del contrato, la cual permitía terminar la relación laboral en caso de que el jugador incurriera en conductas que afectaran la imagen del club.

Con la resolución emitida por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el Club Universidad Nacional concluye formalmente una disputa contractual que se mantuvo activa por más de un año.

El fallo deja sin efecto la sanción económica impuesta por la FIFA y valida la aplicación de la cláusula de conducta incluida en el contrato de Dani Alves.

Esta decisión respalda la autonomía de los clubes para actuar ante situaciones que comprometan su imagen institucional. Pumas reiteró su compromiso con los valores que representa y confirmó que continuará enfocado en sus objetivos deportivos dentro de la Liga MX.

Temas Relacionados

Club PumasDani AlvesTASFIFALiga Mxmexico-deportes

Más Noticias

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

El Rey de Plata y Oro destacó que la lucha libre mexicana es patrimonio cultural y que el Consejo Mundial de Lucha Libre es ya una marca reconocida oficialmente como “Hecho en México”.

Fans interpretan discurso de Místico

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

El entrenador y mentor del Canelo Álvarez aseguró que el boxeador jalisciense seguirá activo en el pugilismo a pesar de perder sus títulos mundiales de peso supermediano

Eddy Reynoso rompe el silencio

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

La empresa de lucha libre celebrará su primer Premium Live Event en alianza con ESPN, que se transmitirá este sábado 20 de septiembre desde el Gainbridge Fieldhouse

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”

El exluchador de la WWE aseguró que el Rey de Plata y Oro humillará al luchador estadounidense en la Arena México

Andrade El ídolo intercambia insultos

Ethan Page se reafirma cómo campeón Norteamericano de NXT, pero luchador mexicano de AAA lanza reto

El monarca de NXT fue sorprendido cuando un luchador enmascarado salió a retarlo, reflejando el impacto de la reciente adquisición de Triple A por la empresa estadounidense

Ethan Page se reafirma cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

DEPORTES

Fans interpretan discurso de Místico

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”

Ethan Page se reafirma cómo campeón Norteamericano de NXT, pero luchador mexicano de AAA lanza reto