Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

El cuadro universitario informó que fue ganó una disputa legal ante el TAS en contra del jugador brasileño, Dani Alves. Foto: @PumasMX

El equipo de Pumas mediante un comunicado informó que el pasado 1 de septiembre fueron notificados de la decisión final del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre una disputa contractual que tenía con Dani Alves.

Dicha notificación del TAS resolvió en favor del cuadro universitario, por lo que se revoca la sanción previamente impuesta por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con el club, el fallo confirma que Pumas actuó conforme a derecho al rescindir el contrato del jugador brasileño en enero de 2023, luego de que fuera detenido en España por una acusación de agresión sexual.

La institución destacó que el TAS reconoció la validez de la cláusula contractual que permitía la terminación anticipada del vínculo laboral ante situaciones que afectaran la imagen del club.

“El Club Universidad Nacional reitera su compromiso con los valores que representa y agradece el respaldo del Tribunal Arbitral del Deporte en esta resolución”, se lee en el comunicado oficial.

La decisión del TAS revoca la sanción impuesta por la FIFA y exime a Pumas de pagar indemnización. Imagen de Pumas MX

Con esta decisión, Pumas queda exento de pagar la indemnización que había sido determinada por la FIFA a favor de Alves, quien había reclamado una compensación económica tras la ruptura del contrato.

Demanda ante FIFA y argumentos del jugador brasileño

La controversia comenzó cuando Dani Alves presentó una demanda ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, alegando que el Club Universidad Nacional había rescindido su contrato de manera unilateral e injustificada.

El jugador brasileño solicitó una compensación económica por el resto del vínculo laboral pactado, argumentando que no se respetaron sus derechos contractuales tras su detención en España en enero de 2023.

En mayo de 2025, la FIFA falló a favor de Alves y ordenó al club mexicano pagar una indemnización, decisión que fue apelada por Pumas ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Pumas rescindió el contrato de Dani Alves tras su detención en España por una acusación de agresión sexual. (REUTERS/Henry Romero)

La institución universitaria sostuvo que la rescisión se realizó conforme a una cláusula específica del contrato, la cual permitía terminar la relación laboral en caso de que el jugador incurriera en conductas que afectaran la imagen del club.

Con la resolución emitida por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el Club Universidad Nacional concluye formalmente una disputa contractual que se mantuvo activa por más de un año.

El fallo deja sin efecto la sanción económica impuesta por la FIFA y valida la aplicación de la cláusula de conducta incluida en el contrato de Dani Alves.

Esta decisión respalda la autonomía de los clubes para actuar ante situaciones que comprometan su imagen institucional. Pumas reiteró su compromiso con los valores que representa y confirmó que continuará enfocado en sus objetivos deportivos dentro de la Liga MX.