Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

(AP)

Luego de que Saúl Álvarez perdió los títulos unificados de los supermedianos ante Terence Crawford, Canelo decidió mandar un contundente mensaje ante la derrota. En medio de las reacciones que provocó el haber perdido sus cinturones de los supermedianos, el tapatío encaró la situación.

A través de sus redes sociales, Canelo Álvarez se sinceró sobre lo que significa el haber perdido los títulos de las 168 libras y explicó lo que experimentó en Las Vegas. Lo primero que enfatizó fue que la derrota la aceptará con humildad. Pese a la diferencia que se vio arriba del ring, el ex campeón destacó que se siente orgulloso de lo que ha logrado hasta este momento de su carrera.

El tapatío no perdió de vista el trabajo conjunto con Eddy Reynoso, su entrenador que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, se lee en el mensaje.

Además, enfatizó que siempre contará con el apoyo de su familia y fans, por lo que reconoció este apoyo. “Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabr**es!“, publicó.

Canelo Álvarez mandó un mensaje tras perder contra Crawford (IG/ @canelo)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO