México Deportes

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

El ex campeón mundial encaró la derrota, expresó su opinión al respecto de su rival y lo que pasó en la pelea

Por Luz Coello

Guardar
(AP)
(AP)

Luego de que Saúl Álvarez perdió los títulos unificados de los supermedianos ante Terence Crawford, Canelo decidió mandar un contundente mensaje ante la derrota. En medio de las reacciones que provocó el haber perdido sus cinturones de los supermedianos, el tapatío encaró la situación.

A través de sus redes sociales, Canelo Álvarez se sinceró sobre lo que significa el haber perdido los títulos de las 168 libras y explicó lo que experimentó en Las Vegas. Lo primero que enfatizó fue que la derrota la aceptará con humildad. Pese a la diferencia que se vio arriba del ring, el ex campeón destacó que se siente orgulloso de lo que ha logrado hasta este momento de su carrera.

El tapatío no perdió de vista el trabajo conjunto con Eddy Reynoso, su entrenador que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, se lee en el mensaje.

Además, enfatizó que siempre contará con el apoyo de su familia y fans, por lo que reconoció este apoyo. “Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabr**es!“, publicó.

Canelo Álvarez mandó un mensaje
Canelo Álvarez mandó un mensaje tras perder contra Crawford (IG/ @canelo)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezCaneloTerence CrawfordCanelo vs Crawfordboxeomexico-deportes

Más Noticias

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

El nuevo campeón unificado de los supermedianos se acercó a Saúl Álvarez y conversaron después de la pelea

Por qué Terence Crawford le

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

La leyenda del futbol mexicano enfrenta una vida complicada y un duro proceso legal tras lo ocurrido en el “bar bar”

Por está razón hijos de

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Poder ofensivo, récord histórico y dominio total: los pingos acarician el título tras otra victoria contundente en Guadalajara

Diablos Rojos gana el tercer

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?

El púgil mexicano evalúa opciones tras perder sus cinturones: revancha, nuevos rivales o ajustes estratégicos para continuar en la élite del boxeo

¿Qué sigue para Saúl “Canelo”

¡Otras más! Isaac del Toro vuelve a ganar una competencia y ya lleva 4 victorias en una semana

El mexicano del UAE Team Emirates se impuso en el Trofeo Matteotti y cerró una semana perfecta

¡Otras más! Isaac del Toro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familia Michoacana: sentencian a hombre

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para la gala de eliminación

Mientras Los Ángeles Azules triunfan en Europa son criticados por su silencio ante trágica explosión en Iztapalapa

Kiko Campos, compositor de Timbiriche, se disculpa con Sasha Sokol por normalizar abuso de Luis de Llano: “Me avergüenzo”

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?