¡Sigue la leyenda! Memo Ochoa es anunciado como nuevo jugador del Limassol

El examericanista está listo para un nuevo reto fuera de México. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)

Entre incertidumbre, diversas ofertas y las ansias por seguir jugando, Guillermo ‘Memo’ Ochoa se había mantenido expectante ante el próximo equipo con el que jugaría. Aunque recibió algunas llamadas, fue el Limassol de Chipre quien este jueves, 11 de septiembre, anunció que tendrá en sus filas al arquero nacional.

Fue a través de sus redes sociales que el club dio a conocer la noticia de que apostaron por la experiencia y talento del guardameta azteca. Con un video mostrando sus mejores atajadas, principalmente con la Selección Mexicana, le dieron la bienvenida al histórico jugador del Tri.

La aventura europea del mexicano continuará con su nuevo equipo. Crédito: Instagram Limassol FC

Este fichaje llega en un momento importante para Ochoa Magaña quien tiene la intención de aparecer como una opción para Javier Aguirre entre la lista final que representará a México en el Mundial 2026 disputado en casa.

Entre las peticiones que destacó el Vasco para poder tomar en cuenta a los jugadores era tener actividad constante y, debido a que no tenía equipo, Memo no figuraba entre los candidatos para ocupar uno de los 3 lugares disponibles. Lo anterior interfería directamente con el objetivo de ser el único futbolista en el mundo que ha disputado (o al menos sido registrado) en 6 justas mundialistas seguidas, aunque para para muchos aficionados ya no debería ser considerado.

Pese a la confianza de Aguirre en el jugador, está lejos de ser uno de los elegidos para jugar el Mundial. (REUTERS/Raquel Cunha)

¿A qué equipo llega Ochoa?

La ciudad portuaria de Limassol, en la costa sur de Chipre, alberga a uno de los clubes más históricos e influyentes del fútbol en la isla: el Apollon Limassol. Fundado en 1954, el club se convirtió en un referente del deporte chipriota por una trayectoria marcada por estabilidad institucional y un crecimiento sostenido en el fútbol profesional.

El Apollon Limassol Football Club nació en un periodo de esfuerzos por fortalecer la cultura deportiva local y rápidamente pasó a competir en la primera división chipriota. Durante la década de 1960, la entidad estableció su sede definitiva en el Estadio Tsirion, escenario que se consolidó como uno de los principales recintos deportivos del país.

A lo largo de los años, la institución limassolita forjó una identidad basada en la competencia y la renovación constante. De acuerdo con un análisis de UEFA.com, la participación del Apollon Limassol en torneos europeos le permitió ganar visibilidad internacional y establecer lazos con otros clubes del continente.

El palmarés en Europa del tapatío continúa ampliándose con esta nueva contratación. (Instagram Limassol)

Los mayores logros deportivos del equipo

El palmarés del Apollon Limassol incluye tres títulos de la Primera División de Chipre (1991, 1994 y 2006), además de la conquista de la Copa de Chipre en cifras que superan la decena, según datos oficiales de la Federación Chipriota de Fútbol. El club también se distinguió por su presencia en la Supercopa nacional y por haber accedido en varias ocasiones a fases clasificatorias de la UEFA Europa League.

Uno de los momentos más recordados fue la temporada 2005-2006, cuando el Apollon Limassol obtuvo el campeonato con una de las mejores campañas ofensivas en la historia reciente del fútbol chipriota.

La entidad limassolita ha mantenido un compromiso con el desarrollo de juveniles y la promoción de valores deportivos. Dentro del ámbito internacional, el club afianzó su proyección con intervenciones destacadas frente a rivales de ligas superiores, consolidándose como un embajador de Limassol y de Chipre en el escenario europeo.