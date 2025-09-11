México Deportes

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez

El estadounidense subirá dos categorías de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Por César Márquez

Terence Crawford subirá dos divisiones
Terence Crawford subirá dos divisiones de peso para retar a Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

El próximo sábado 13 de septiembre, Terence Bud Crawford se enfrentará a Saúl Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de las 168 libras (76,20 kg). Para el estadounidense, esta pelea representa una oportunidad histórica: de conseguir la victoria, sumaría la unificación en una tercera categoría diferente durante la era de los cuatro organismos más importantes del boxeo, reforzando aún más su ya consolidado legado.

No obstante, Crawford se encuentra ante un desafío considerable, ya que deberá ascender dos divisiones de peso para medirse con Álvarez. Esta decisión de aumentar de categoría ha generado diversas críticas, pues supone un desafío físico adicional y un riesgo estratégico dadas las diferencias de tonelaje y experiencia ante rivales de mayor peso que enfrenta el boxeador nacido en Estados Unidos.

Terence Crawford presumió su increíble
Terence Crawford presumió su increíble físico (Instagram | tbudcrawford)

Crawford responde sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo

En su llegada a Las Vegas, Terence Crawford descartó las versiones que apuntan a una supuesta lesión en su hombro y calificó estos rumores como invenciones destinadas a crear controversia en torno a la pelea frente a Canelo Álvarez.

“Escucho a la gente salir con eso, ya sabes, los antis. ‘Terence Crawford tiene una lesión en el hombro, Terence Crawford está fuera de forma, Terence Crawford está lento’, ya sabes, salen con todo tipo de cosas”

Cabe mencionar que en los últimos días, diversos comentarios sobre la condición física del peleador estadounidense circularon con insistencia en X (antes Twitter), donde se llegó a afirmar que la posible molestia comprometería su actuación en el esperado combate contra el tapatío.

ARCHIVO - El mexicano Saúl
ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se encaran durante una conferencia de prensa el viernes 27 de junio de 2025, en Las Vegas (AP Photo/John Locher, File)

Crawford no parte como favorito en las apuestas sobre Canelo

Crawford no parte como favorito en las apuestas sobre Álvarez debido a diversos factores como la diferencia de peso, la inexperiencia enfrentando a peleadores más grandes o la inactividad, pues su último combate se realizó en agosto de 2024, aunque eso no quita que no sea un rival peligroso.

A pesar de estos factores, la consideración de no ser favorito no disminuye el potencial de Crawford como oponente difícil. A lo largo de su carrera, Bud ha obtenido títulos mundiales en cuatro divisiones distintas, mostrando una inteligencia táctica que ha sido clave para que se mantenga invicto con un registro de 41 victorias, de las cuales 31 fueron por nocaut. Este historial coloca al estadounidense en una posición destacada dentro del boxeo profesional, evidenciando que sus habilidades sobre el ring representan una amenaza real para Álvarez.

