Publican en el DOF la Ley de Ingresos 2027 y reformas al ISR y a la Ley Federal de Derechos

Billetes mexicanos de diversas denominaciones y monedas se esparcen sobre una mesa de madera, con un signo de pesos dorado y brillante a un lado que simboliza la riqueza acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este viernes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos mediante los cuales se expide la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2027, se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y se actualiza la Ley Federal de Derechos.

El paquete, aprobado por el Congreso de la Unión y promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrará en vigor el 1 de enero de 2027, salvo disposiciones específicas, como las nuevas reglas aplicables a ciertos vendedores de gasolinas y diésel, que surtirán efectos a partir del 1 de julio.

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La Ley de Ingresos proyecta recursos totales por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. De ese monto, los impuestos aportarán 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos, mientras que los ingresos derivados de financiamientos sumarán 1 billón 479 mil 959.2 millones.

El decreto también prevé una recaudación federal participable de 5 billones 722 mil 752 millones de pesos, base de referencia para las participaciones que recibirán las entidades federativas y municipios.

Recaudación: ISR, IVA e IEPS concentran los mayores ingresos

Nueva información sobre el aumento de impuestos en México - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor fuente tributaria estimada para 2027 será el ISR, con 3 billones 288 mil 975.3 millones de pesos. Le seguirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una previsión de 1 billón 768 mil 17.3 millones, y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con 828 mil 256 millones de pesos.

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Dentro del IEPS, los ingresos por combustibles automotrices se estiman en 538 mil 549.2 millones de pesos; los provenientes de bebidas saborizadas, en 76 mil 920.5 millones; los de bebidas alcohólicas y cerveza, en 76 mil 990 millones, y los de tabacos labrados y otros productos, en 64 mil 889.5 millones.

La Federación prevé además captar 232 mil 511.2 millones de pesos por impuestos al comercio exterior, así como 177 mil 185.9 millones por derechos, es decir, por el uso, aprovechamiento de bienes públicos o por servicios prestados por dependencias federales.

Entre los ingresos no tributarios destacan 329 mil 479.8 millones de pesos por aprovechamientos y 1 billón 457 mil 539.9 millones de pesos por ventas de bienes y servicios, principalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Pemex estima ingresos por ventas y prestación de servicios por 773 mil 765.7 millones de pesos, mientras que la CFE prevé 509 mil 863 millones. En tanto, las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo sumarían 210 mil 774 millones de pesos.

La nueva LIF mantiene diversos estímulos fiscales para sectores productivos. Entre ellos se encuentran los acreditamientos vinculados con el IEPS del diésel y biodiésel para actividades agropecuarias, silvícolas, maquinaria no destinada a vehículos y transporte de carga, pasajeros y turismo.

También se conservarán estímulos por uso de autopistas de cuota para empresas de autotransporte con ingresos anuales menores a 250 millones de pesos, así como beneficios para titulares de concesiones mineras con ingresos inferiores a 50 millones de pesos anuales.

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La ley prevé que los beneficiarios de estímulos relacionados con diésel, peajes, combustibles fósiles y minería deberán considerar esos beneficios como ingresos acumulables para efectos del ISR en el momento en que los acrediten.

Endeudamiento autorizado para Federación, Pemex y CFE

Pemex habría vetado a la empresa Vitol tras escándalo de corrupción (Cuartoscuro)

La Ley de Ingresos autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un endeudamiento neto interno de hasta 1 billón 700 mil millones de pesos para financiar el Presupuesto de Egresos de 2027.

Además, permite contratar endeudamiento neto externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares, incluyendo financiamiento con organismos financieros internacionales. La autorización contempla también operaciones de refinanciamiento y canje de deuda, siempre que no impliquen endeudamiento neto adicional al aprobado.

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Para Pemex se autoriza un endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y externo de hasta 5 mil 259.4 millones de dólares. En el caso de la CFE, el límite será de 16 mil 742 millones de pesos de endeudamiento interno y hasta 725 millones de dólares de deuda externa.

La Ciudad de México podrá contratar un endeudamiento neto de hasta 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras previstas en su Presupuesto de Egresos local de 2027.

La LIF también fija la tasa de retención anual aplicable a intereses del sistema financiero en 0.68 por ciento para 2027.

Sí, se puede recortar más sin perder la información esencial. Aquí una versión más compacta, eliminando detalles secundarios (porcentajes de distribución de recursos específicos, ejemplos redundantes y precisiones menores):

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Cambios al ISR: límites a deducciones y pérdidas para empresas de mayores ingresos

Un par de manos sostiene billetes de quinientos y mil pesos mexicanos junto al logotipo del Servicio de Administración Tributaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma crea el Mecanismo de Control de las Deducciones Autorizadas y de las Pérdidas Fiscales, aplicable a personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. Bajo el nuevo Capítulo X del Título II de la Ley del ISR, estas empresas deberán sujetar sus deducciones y pérdidas a límites específicos.

Si las deducciones no rebasan 96.67% de los ingresos acumulables, se reconocerá 99% de ellas. Si las rebasan, el tope será ese mismo porcentaje. Lo no deducido podrá aplicarse en los siguientes 20 ejercicios.

Las pérdidas fiscales solo podrán disminuir hasta 50% de la utilidad fiscal anual; el remanente se amortiza en los siguientes 20 ejercicios. Quedan exceptuados coordinados, actividades agropecuarias y pesqueras, maquiladoras, empresas en quiebra, negocios con menos de cinco años en el RFC, aseguradoras y expendios de gasolina y diésel.

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El decreto deroga el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Las empresas en ese esquema deberán desintegrarse desde el 1 de enero de 2027 y pagar el ISR diferido pendiente a más tardar el 31 de diciembre de ese año.