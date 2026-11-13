Kimberly “La Más Preciosa” habla sobre el duelo por la muerte de su madre y su presunta deuda con el SAT

La creadora de contenido habla del golpe emocional y financiero que enfrenta semanas después del fallecimiento de su madre. CRÉDITO: (X/@kimberly_lamaspreciosa)

Guardar

Kimberly “La Más Preciosa” reapareció en público tras la muerte de su madre y confirmó que el SAT congeló sus cuentas bancarias por un presunto adeudo fiscal, situación que atribuye a errores de su contador y no a falta de pago de su parte.

La integrante de Las Perdidas habló con medios durante un evento donde abordó por primera vez en persona el bloqueo de sus fondos.

PUBLICIDAD

La influencer rechazó las versiones que circulan en redes sociales sobre un presunto incumplimiento fiscal de su parte. “Hay mucha gente que sale hablando: que Kimberly no pagó, que Kimberly no pagó, que por eso le pasó eso”, señaló ante las cámaras.

Según explicó, un abogado ya trabaja en resolver el conflicto con el SAT. “Todo está en proceso. Está ya el abogado arreglando eso. Entonces, esperemos en Dios que se arregle y se solucione”, afirmó.

Kimberly atribuyó el bloqueo de sus cuentas a fallas administrativas externas a su gestión personal. “Cuando tenemos un contador o una contadora, son los que se encargan de eso. Y cuando no te hacen las cosas bien es cuando pasan estos casos”, explicó.

PUBLICIDAD

Por esa razón, dijo, decidió no responder a los comentarios que la señalan por el adeudo. “Yo por eso no le doy pie a esa gente que se pone a hablar, porque solamente yo sé y pues ahora sí que mi abogado lo que está solucionando”, agregó.

La integrante de Las Perdidas reconoce que el SAT retuvo sus ahorros mientras enfrenta el duelo por la muerte de su madre. (Instagram)

El reencuentro con Wendy Guevara tras meses de distanciamiento

El mismo evento sirvió de marco para un encuentro entre Kimberly y Wendy Guevara, con quien mantuvo un distanciamiento de meses dentro del grupo Las Perdidas. “Ya habíamos organizado que cuando Wendy estuviera en León nos íbamos a ver”, relató la creadora de contenido.

El reencuentro, según describió, estuvo marcado por el duelo que atraviesa. “Fue un reencuentro muy bonito e inesperado como lo que pasé yo. Lamentablemente no sentí la emoción que tenía que haber sentido, porque pues yo lo que traigo es algo inexplicable”, dijo.

PUBLICIDAD

La ruptura entre ambas se originó por diferencias relacionadas con Óscar, expareja de Kimberly, quien acusó a Wendy de presuntamente intervenir en su matrimonio, a lo que se sumaron desacuerdos sobre la agencia que representaba a las cuatro integrantes del grupo.

El primer acercamiento entre ambas, tras meses sin comunicación, ocurrió durante la enfermedad de la madre de Kimberly. El 5 de noviembre pasado, Wendy Guevara, Paola Suárez, Karina Torres y Kimberly se reunieron por completo en León, Guanajuato, ciudad donde nació el grupo Las Perdidas.

Kimberly Irene posa junto a Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez en el reencuentro de Las Perdidas. (@kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly también se refirió al fallecimiento de su madre, ocurrido el 24 de octubre, día en que la influencer anunció la noticia en Instagram: “Madre hoy te fuiste de este mundo pero nunca de mi corazón. De verdad mi vida ya no será la misma, solo tengo un gran hueco en mi corazón”.

PUBLICIDAD

Entre los mensajes de condolencia que recibió esa publicación estuvo el de Wendy, quien escribió: “Te amo amiga. Dios contigo. Estoy contigo”. La ganadora de La Casa de los Famosos México además encargó a sus padres acompañar a Kimberly durante el funeral de su madre, identificada como la señora Martha, mientras ella viajaba por compromisos laborales.

Durante el evento, Kimberly agradeció las muestras de apoyo recibidas en redes. “Ahorita que está tocando el tema de mi mamá, también quiero agradecer a toda la gente que estuvo pidiendo oraciones por mi santa madre que, lamentablemente, tuvo que partir de este mundo”, expresó.

PUBLICIDAD

La influencer dedicó un mensaje a quienes aún conservan a sus madres con vida. “Lo único que quiero decir a toda la gente que aún tiene a su mamá: quiéranla, apapáchenla, denle todo lo que puedan y lo que no le pidan, dénselo también. Díganle todo... que la quieren”, dijo.

Visiblemente afectada, Kimberly reconoció dificultad para expresar lo que siente tras la pérdida. “Son muchas cosas que quizás yo también no puedo expresarme así de lo mejor. Simplemente mi sentimiento que traigo como que no me deja, pero sí quieran muchísimo a sus mamás”, concluyó.