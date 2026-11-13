Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan “Dime Cómo Quieres” en acústico a 6 años de su lanzamiento

Ángela Aguilar y Christian Nodal retoman el dueto que marcó su relación hace seis años entre cambios en redes y pleitos familiares. (@nodal)

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Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a cantar juntos “Dime Cómo Quieres” en una versión acústica grabada en su casa, a seis años del lanzamiento original del tema. La pareja compartió el video la madrugada de este viernes 13 de noviembre en sus perfiles oficiales de Instagram, sentados uno frente al otro durante la interpretación.

Fue Nodal quien describió la publicación con un texto sobre el recorrido del tema: “Han pasado 6 añitos de ‘Dime Cómo Quieres’. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón”.

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Por su parte, Ángela respondió al mensaje con dos emojis de corazón rojo y agregó un comentario propio: “Gracias por tanto. Por todo. Siempre”.

La publicación acústica llega en medio de una semana de actividad inusual en las redes sociales del sonorense. Hace apenas unos días Nodal eliminó el contenido de su cuenta de Instagram, que supera los 10 millones de seguidores, y dejó únicamente una grabación de su infancia interpretando el tema “Ben”, de Michael Jackson.

Ángela Aguilar y Christian Nodal retoman el dueto que marcó su relación hace seis años entre cambios en redes y pleitos familiares. (Facebook La Plaza México)

El perfil conservó el seudónimo “El Forajido” y un enlace hacia la canción “Bandera Blanca”. El cantante acompañó el video con una dedicatoria a su tío materno: “Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja. Créditos: a mi tío Iván, por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita”.

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La hija de Pepe Aguilar reaccionó a esa publicación con los mismos dos emoticones de corazón rojo, interacción que su esposo marcó con “me gusta” de forma directa.

El vaciado del perfil ocurre en paralelo a un conflicto con sus padres por el registro de la marca “Christian Nodal” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La empresa disquera de su padre, Jaime González, retiene la titularidad del nombre artístico, el catálogo y las actividades comerciales del compositor hasta 2036.

El cantante tramitó ante las autoridades el uso exclusivo de la denominación “El Forajido” para operar con autonomía comercial. Las diferencias derivaron en la ausencia de sus padres durante sus conciertos en la capital del país, mientras el intérprete concentró sus apariciones junto a sus abuelos maternos en Sonora.

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El cantante borró su Instagram, bloqueó a un club de fans y reapareció con Ángela en un video acústico grabado en casa. (Captura de pantalla @nodal)

Nodal decidió bloquear a un club de fans

Un día antes, el 11 de noviembre, Nodal bloqueó a la cuenta Nodalista VIP, uno de los clubes de fans que respaldaba su carrera desde hace varios años. La decisión la comunicó a través de su canal de difusión de WhatsApp.

“No me siento identificado”, escribió el cantante en el mensaje que circuló entre sus seguidores, sin detallar un hecho específico que motivara el bloqueo.

Christian acusó a los administradores de la cuenta de gestionar beneficios particulares ante promotores locales a cambio de garantizar presencia en primeras filas. La dirigencia del grupo también toleró debates abiertos sobre la vida privada del músico tras su matrimonio con Ángela Aguilar.

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La orden provocó la división entre comités estatales de seguidores en estados como Jalisco, Nuevo León y Sonora. Otro club de fans, SpeedyNodal, publicó un mensaje de respaldo a la decisión del artista y anunció que dejaría de seguir a las cuentas vinculadas al proyecto anterior.

La cuenta oficial de Christian Nodal conserva únicamente un archivo audiovisual entre sus publicaciones y mantiene el seudónimo "El Forajido" en la descripción del perfil. (IG: nodal)

El reencuentro musical ocurre en medio de su participación con la familia Aguilar

La difusión del recuerdo infantil y el dueto acústico ocurren justo después de la presentación pública de Nodal con la familia de su esposa. El compositor sonorense subió al escenario con su suegro, Pepe Aguilar, durante un festival musical en el estado de Aguascalientes.

El intérprete también cubrió un tatuaje previo en la mano izquierda con el diseño del fierro de herrar del rancho “El Soyate”, distintivo ganadero de la dinastía zacatecana. El gesto se suma a la publicación conjunta de “Dime Cómo Quieres”, el tema que originó la relación pública entre ambos cantantes hace seis años.

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