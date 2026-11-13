La Liga MX pone a las familias al centro de su nueva estrategia de seguridad en los estadios de futbol

Varias familias con camisetas y banderas del club Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Liga MX reunió en la Ciudad de México a autoridades de la seguridad pública de 25 estados y especialistas nacionales e internacionales, con el fin de reforzar sus protocolos operativos y consolidar estadios que garanticen la seguridad en las familias mexicanas.

La Reunión de Seguridad en la CDMX fue organizada por la Dirección de Seguridad, Comisarios e Integridad de la Liga Mx. La jornada se desarrolló este jueves 12 de noviembre en la capital del país. La convocatoria reunió a directivos de los clubes de Liga MX, Liga Femenil BBVA y Liga de Expansión MX, además de representantes de corporaciones estatales y municipales.

PUBLICIDAD

El torneo mexicano de futbol profesional planteó que la coordinación entre instituciones debe traducirse en entornos ordenados y familiares dentro de los inmuebles deportivos. Los puntos y ponentes más destacados que conformaron el encuentro se encuentran:

Panorama General AP26, terrorismo, manejo de multitudes en eventos deportivos, infiltración de la delincuencia organizada en los grupos de animación, Comunicación Efectiva entre la Autoridad y la Sociedad como Estrategia de Combate a la Delincuencia Organizada, Inteligencia. Faltas Administrativas y SCI, Credencialización y Activaciones.

La reunión de la Liga Mx concentró a autoridades de seguridad de 25 entidades federativas

Vista desde la cancha del estadio Nou Camp, del Club León. /CUARTOSCURO.COM

La participación de autoridades de 25 estados de la República dio un alcance nacional a las sesiones enfocadas en el intercambio de experiencias y en la coordinación de medidas para los partidos de futbol. La organización busca que los cuerpos responsables de la seguridad compartieran procedimientos ante riesgos dentro y fuera de los estadios de la Liga Mx.

PUBLICIDAD

El programa se realizó bajo el marco de Estadio Seguro, una iniciativa con la que el torneo busca fortalecer la seguridad en los recintos deportivos. El objetivo expuesto por los organizadores fue reforzar los protocolos operativos para que los encuentros se disputen en condiciones de convivencia familiar, inclusión y paz social.

La cita incluyó ponencias de funcionarios, especialistas y exintegrantes de cuerpos de seguridad. Los temas fueron desde la planeación de los operativos hasta la actuación frente a multitudes, delitos vinculados con grupos de animación, faltas administrativas y comunicación entre autoridades y sociedad.

El campeonato indicó que las actividades estuvieron dirigidas a quienes intervienen en el desarrollo de los encuentros, incluidos equipos y áreas encargadas de la operación de los estadios. El planteamiento fue que la seguridad no depende únicamente de la elementos de la policia, sino de la preparación previa y de la coordinación entre los participantes.

PUBLICIDAD

El análisis de la temporada AP26 abrió las ponencias del encuentro organizado por la Liga Mx

Balón oficial de la Liga BBVA MX reposa sobre el campo de juego (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Luis Mariano Díaz Mejía, director de Seguridad, presentó el Panorama General AP26. Esa exposición atendió los asuntos que deben estar presentes durante los juegos de la liga. La temporada AP26 forma parte del ciclo futbolístico en el que las instituciones, autoridades locales y la Liga MX coordinan la logística de los partidos.

Fernando Marco Mañas, oficial en retiro, impartió una ponencia acerca de terrorismo. Su intervención formó parte de un bloque que incluyó riesgos que requieren prevención, capacidad de respuesta institucional y comunicación entre los equipos que se encargan de la seguridad. La agenda también incorporó una exposición sobre manejo de multitudes en eventos deportivos encabezada por la comisaria Yolanda Rodríguez Gómez.

PUBLICIDAD

El operación ante concentraciones masivas fue uno de los asuntos que conectó la prevención con la coordinación general de los estadios de futbol. Los inmuebles reciben a miles de fanáticos, por tanto los accesos, las rutas de evacuación, la comunicación con el público y el trabajo de los cuerpos de seguridad forman parte de la administración de cada fecha.

La jornada abordó riesgos en los grupos de animación dentro de los estadios de la Liga Mx

Bronca del 5M en el estadio Corregidora. EFE/Enrique Contla

La infiltración de la delincuencia organizada en los grupos de animación fue otro de los asuntos incluidos en la reunión. Fabián Laurence Cárdenas Leonel, integrante de la Policía Nacional de Colombia, desarrolló esta ponencia ante los presentes. La incorporación de este asunto puso el foco en los riesgos que pueden surgir cuando grupos de equipos rivales son utilizados para actividades ajenas al deporte.

PUBLICIDAD

La sesión buscó aportar elementos de análisis y experiencias para identificar conductas que puedan comprometer la seguridad en los partidos. La prevención de estos riesgos tiene el propósito de garantizar que las familias, niñas y niños puedan asistir a los compromisos del balompié nacional en un ambiente seguro. La Liga MX sostuvo que el trabajo institucional debe priorizar la convivencia ordenada en los estadios.

La organización señaló que la seguridad en los estadios requiere de una precisa coordinación entre autoridades estatales y municipales, los clubes participantes y la propia Liga Mx. Esa gestión contempla la preparación de los partidos, la distribución de responsabilidades y la atención de incidentes durante las jornadas.

PUBLICIDAD

Los comisarios y los juzgados cívicos también participaron en el evento de la Liga Mx

Un grupo de directivos, coordinadores y autoridades de seguridad posa frente a un edificio con distintivos oficiales de la Liga BBVA MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licenciado Eric Marcial García Castillo, director de Juzgados Cívicos Municipales de Zapopan, Jalisco, presentó una ponencia sobre faltas administrativas. El caso forma parte de las conductas que pueden derivar en intervenciones de autoridad durante los eventos deportivos.

La inclusión de los juzgados cívicos amplió el diálogo más allá de las acciones para evitar incidentes. Las faltas administrativas representan un componente de la operación en los estadios, donde las autoridades deben aplicar disposiciones locales y atender hechos que alteran el orden.

El cierre de las ponencias estuvo a cargo del licenciado Enrique Ramírez Ramírez, director de Comisarios, quien habló sobre SCI, credencialización y activaciones. La sesión se concentró en herramientas vinculadas con la identificación y la operación de las personas involucradas en los encuentros.

PUBLICIDAD

Con dichas actividades, la Liga MX reunió en la Ciudad de México a las áreas de seguridad, clubes, autoridades públicas y especialistas para revisar procedimientos destinados a que los estadios del balompié funcionen como espacios de convivencia familiar, inclusión y paz social.