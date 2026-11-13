Pitbull Cruz se queda sin promotor: anunció su separación de Manny Pacquiao Promotions

Isaac Pitbull Cruz queda como agente libre tras concluir su contrato con Manny Pacquiao Promotions. (IG/ @eddyreynosoedb)

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La carrera de Isaac Pitbull Cruz tomó un nuevo giro luego de que el campeón interino confirmara que quedó como agente libre, es decir que su relación laboral con Manny Pacquiao Promotions concluyó y se quedó sin promotor de cara a la planeación de su agenda para 2027.

Isaac Cruz decidió terminar su relación laboral con la empresa del legendario boxeador filipino y con el promotor Sean Gibbons, por lo que queda como agente libre y abierto a escuchar propuestas para definir el siguiente tramo de su carrera.

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Durante su participación en la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Acapulco, el peleador capitalino reveló que está en búsqueda de ofertas para planear su siguiente pelea en 2027. En entrevista con Izquierdazo compartió detalles de lo que significa esta separación de Sean Gibbons para su carrera.

Pitbull Cruz queda como agente libre tras cerrar su contrato

La ruptura contractual termina con casi seis años de relación laboral entre el boxeador y el promotor Sean Gibbons. (Instagram | wbcboxing)

La ruptura pone fin al vínculo que el boxeador mexicano mantuvo durante casi seis años con la empresa relacionada con Manny Pacquiao. Cruz indicó que su combate de septiembre ante Néstor Bravo fue el último realizado bajo ese acuerdo.

El peleador, actual campeón interino de peso súper ligero del CMB, señaló a Izquierdazo que la decisión no se limita a un cambio de representante ni a una modificación parcial de sus condiciones de trabajo. Dijo que el contrato con Pacquiao y Gibbons terminó por completo.

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“Soy un agente libre hoy en día también y vamos a esperar qué es lo que sigue para Isaac Pitbull Cruz”, dijo el boxeador.

Con esa declaración, el peleador de la Magdalena Contreras confirmó que no cuenta actualmente con un contrato de promoción con la firma que lo acompañó en una parte de su trayectoria profesional. El púgil señaló que evaluará las opciones que puedan surgir antes de tomar una decisión sobre su futuro.

“Ahora vamos a ver qué sigue y vamos a tomar la mejor decisión”, declaró al referirse al escenario posterior a su pelea con Bravo.

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Cruz mantiene el cinturón interino de peso superligero del CMB mientras define las opciones para sus próximas peleas. (IG/ @isaacpitbullcruz)

La decisión se produce mientras conserva el cinturón interino superligero del CMB. Actualmente el mexicano es campeón interino de esa división, una condición que puede influir en las conversaciones para sus próximas peleas.

La separación alcanza a Manny Pacquiao y Sean Gibbons

Isaac Cruz precisó que la desvinculación incluye tanto a la promotora como a Gibbons. “Fue con Manny y con Sean, ya terminamos contrato con ellos”, precisó La declaración delimita el alcance de la ruptura laboral. Cruz no habló de una suspensión temporal del acuerdo ni de una negociación en curso para extenderlo, sino del final de la relación contractual con las dos partes que mencionó.

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El boxeador llegó a la promotora de Pacquiao hace cerca de seis años. Durante ese periodo disputó peleas que le permitieron obtener el título mundial superligero de la AMB, además del campeonato interino del CMB que posee actualmente.

La salida deja al púgil en condiciones de negociar con otros promotores. Aun así, Cruz indicó que, hasta el momento de su conversación con el medio, no había iniciado contactos con posibles nuevos socios comerciales. “Ahorita no hemos hablado nada con nadie”, afirmó “Así que estamos terminando relación”.

La ausencia de conversaciones confirmadas implica que Pitbull Cruz no anunció un destino inmediato ni una fecha para volver al ring. Tampoco mencionó promotoras específicas con las que pudiera entablar negociaciones después de concluir su vínculo con Pacquiao Promotions y Gibbons.

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La integración de Cruz al equipo de Eddy Reynoso abre la posibilidad de negociar con Canelo Promotions. (REUTERS/Kristian Carreon)

Una de las posibilidades que existen es que el Pitbull firme con Canelo Promotions, pues al entrenar con Eddy Reynoso en el Canelo Team se abre la posibilidad para que negocie con su promotora y sea parte de las futuras carteleras de Saúl Álvarez.

La pelea ante Néstor Bravo fue la última bajo ese vínculo

El Pitbull Cruz situó el final de la relación laboral después de su pelea de septiembre contra Néstor Bravo. Según explicó a Izquierdazo, ese combate fue el último realizado dentro del contrato que mantenía con la empresa de Pacquiao.

El púgil hizo el anuncio durante la 64 Convención Anual del CMB, celebrada en Acapulco. La reunión congregó a integrantes de la industria del boxeo y fue el espacio en el que el mexicano confirmó su condición de agente libre.

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