La exposición “Las formas de la energía” llega al Museo del Palacio de Bellas Artes con piezas del Centre Pompidou

CIUDAD DE MÉXICO, 12NOVIEMBRE2026.- Se realizó el recorrido para medios de comunicación de la exposición "Las formas de la energía" en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en donde reúne 41 piezas históricas procedentes de la colección del Centre Pompidou de París. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou, una exposición con 41 piezas de arte moderno y contemporáneo que llega a México en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas con Francia. La muestra, resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Centre Pompidou, fue curada por Carlos E. Palacios y Marion Guibert.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, encabezó la inauguración y destacó el papel de la cultura como punto de encuentro entre ambos países. “Sabemos que la cultura ha sido siempre en punto de encuentro entre nuestros países y que en estos dos siglos de relaciones artistas, obras e ideas han circulado, han enriquecido tradiciones artísticas y han abierto nuevas posibilidades de creación, las cuales continúan el día de hoy”, expresó.

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La exposición reúne por primera vez en México piezas de 20 artistas internacionales

Curiel de Icaza señaló que el intercambio con el Centre Pompidou permite al público mexicano ver juntas, por primera vez en territorio nacional, obras de gran relevancia en la historia del arte. La colaboración, dijo, “habla de los talentos entre ambos países con el objetivo común de fortalecer la cultura y generar nuevas plataformas para su difusión”.

El proyecto binacional llega al Museo del Palacio de Bellas Artes con obras de artistas como Sonia Delaunay, Otto Piene y Carlos Cruz-Diez. (Cinthia Flores / Infobae)

La funcionaria agregó que desde la Secretaría de Cultura buscan “nutrir la oferta y dar la posibilidad de que el público tenga acceso a lo mejor del arte nacional, a la diversidad y al contexto universal”. A la ceremonia asistieron la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera; el presidente del Centre Pompidou, Laurent Le Bon; el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Mauricio Maillé, y el presidente del patronato de la Asociación de Amigos del recinto, Jonatan Graham.

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La embajadora Borione recordó que el Centre Pompidou se encuentra en un proceso de renovación histórico. “Su extraordinaria colección continúa viajando por el mundo y encontrándose con nuevos públicos. Su presencia en México representa una oportunidad única y un gesto de confianza que agradecemos profundamente”, afirmó.

Alejandra de la Paz Nájera, directora general del INBAL, subrayó el trabajo conjunto entre ambas instituciones para construir el proyecto expositivo. “Más que una exposición que llega a México, es un producto compartido en el que los equipos del Centre Pompidou y el Museo del Palacio de Bellas Artes trabajaron de una manera conjunta para construir un producto expositivo de gran envergadura que permitiera al público mexicano acercarse a obras emblemáticas”, explicó.

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De la Paz Nájera agregó que la suma de esfuerzos y el trabajo binacional “es precisamente lo que permite que una colaboración internacional se convierta en un producto que trasciende la temporalidad de una exposición para abrir un diálogo continuo entre el INBAL y el Centro Pompidou”.

CIUDAD DE MÉXICO, 12NOVIEMBRE2026.- Se realizó el recorrido para medios de comunicación de la exposición "Las formas de la energía" en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en donde reúne 41 piezas históricas procedentes de la colección del Centre Pompidou de París. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La muestra se organiza en cinco ejes temáticos sobre el arte cinético y el Op Art

La exposición plantea la energía como concepto central de la experimentación artística del siglo XX, a partir de obras vinculadas con el arte cinético y el Op Art. El recorrido se articula en cinco ejes: Dinamismo, Movimiento MADI y Arte Concreto-Invención, Op Art y arte cinético, Energía de la materia, y Grupo ZERO.

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El recorrido parte de las primeras décadas del siglo XX con artistas como Kazimir Malévich, František Kupka y Robert y Sonia Delaunay. Continúa con el Grupo ZERO, surgido en Düsseldorf en 1957 como propuesta de renovación artística en la Alemania de la posguerra, hasta llegar a finales de siglo.

Entre las obras que integran la muestra se encuentra Anémic cinéma, una película en 16 milímetros, en blanco y negro y sin sonido, realizada por Marcel Duchamp en colaboración con Man Ray en 1925. También figuran Concetto spaziale, La fine di Dio (63-FD.17), de Lucio Fontana, de 1963; La force pure III, de Otto Piene, de 1959, y Spiral III, de Günther Uecker, de 1968.

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La muestra incluye obras de artistas latinoamericanos como Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez, junto con piezas de Alicia Penalba, André Cadere, Antonio Asis, César Domela, Enio Iommi, Fausta Squatriti, Francesco Somaini, Gary Hill, Geneviève Claisse, Juan Nicolás Melé, Luis Tomasello, Martin Blaszko y Nicolas Schöffer, entre otros.

Frida Escobedo Studio diseñó la museografía en diálogo con la arquitectura del recinto

El recinto cultural exhibe 41 piezas de arte moderno y contemporáneo en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La museografía, a cargo de Frida Escobedo Studio, toma como referencia la arquitectura industrial del Centre Pompidou y la pone en diálogo con la del Museo del Palacio de Bellas Artes. “Para el Museo era fundamental que el producto expositivo encontrara una correspondencia entre el discurso, el lenguaje de las obras y el carácter arquitectónico del Palacio, por esta razón convocamos a la arquitecta mexicana Frida Escobedo y a su estudio”, señaló Mauricio Maillé.

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La exposición se acompaña de un programa de actividades mediadas y de un catálogo con ensayos de Marion Guibert, Laurence Le Bouhellec, Fernando Delmar, Cristina Rossi, Torrivilla, Carlos E. Palacios, Thomas Haemmerli, Dominique Lora y Jaime Moreno Villarreal.

El curador invitado explica el efecto del color y el movimiento en el espectador

Durante el recorrido por las salas, el curador invitado Carlos E. Palacios explicó el planteamiento central de la muestra: “Un ojo que va a responder a emociones derivadas de estímulos sencillos como son el color y el movimiento. De ahí su importancia de la pieza”.

Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou está organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, y el Centre Pompidou. El proyecto fortalece las redes de cooperación museística internacional y busca garantizar el acceso del público a obras fundamentales del arte del siglo XX.

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