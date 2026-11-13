México

Aseguran en el AICM envíos postales de metanfetamina y cocaína con destino a Filipinas y Gran Bretaña

Adicionalmente, las autoridades confirmaron el decomiso de tres paquetes de importación con sustancias ilícitas en la Aduana del mismo aeropuerto

Los golpes contra el crimen organizado fueron confirmados por autoridades federales. Crédito: ANAM
Los golpes contra el crimen organizado fueron confirmados por autoridades federales. Crédito: ANAM
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Autoridades mexicanas aseguraron envíos postales con metanfetamina y cocaína que tenían como destino Filipinas y Gran Bretaña, tras una serie de intervenciones realizadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Las acciones formaron parte de un operativo conjunto entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que derivó en cinco intervenciones distintas sobre paquetería internacional.

El hallazgo de mayor volumen correspondió a un paquete con 1.871 kilos de clorhidrato de metanfetamina, localizado en el área de exportación con destino a Filipinas.

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En la misma zona, personal aduanero detectó otro envío que contenía 525 gramos de clorhidrato de cocaína, cuyo destino era Gran Bretaña. Ambos paquetes fueron asegurados por la FGR como parte del operativo.

También aseguraron paquetes procedentes de España y Perú

En el área de importación, las autoridades identificaron dos envíos adicionales con sustancias ilícitas. Uno de ellos, procedente de Perú, contenía aproximadamente 2.84 kilos de extracto de ayahuasca. El segundo paquete, originado en España, transportaba 3.5 kilos de clorhidrato de ketamina.

Los cuatro envíos con droga confirmada —metanfetamina, cocaína, ketamina y ayahuasca— quedaron bajo resguardo de la FGR, que determinará las responsabilidades correspondientes. La dependencia abrió los procedimientos ministeriales respectivos para cada uno de los aseguramientos realizados durante el operativo postal.

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Las cuatro intervenciones con sustancias plenamente identificadas se sumaron a una quinta revisión que arrojó un resultado distinto, también detectada por los filtros de control de la aduana capitalina.

Un binomio canino confirmó irregularidades en un quinto embalaje con destino final a Cancún

Personal de la aduana utilizó equipos de revisión no intrusiva de rayos X para detectar irregularidades en la densidad de un paquete más, procedente de España y con destino a Cancún, Quintana Roo. Ante el hallazgo, se solicitó el apoyo de un binomio canino, que ratificó las sospechas iniciales.

Tubos asegurados, procedentes de España. Crédito: ANAM
Tubos asegurados, procedentes de España. Crédito: ANAM

La inspección física del paquete reveló cinco tubos de plástico que ocultaban diez bolsas con una sustancia granulada de color blanco, con un peso aproximado de 2.72 kilos. El análisis preliminar arrojó un resultado de marbofloxacina, aunque se envió una muestra a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo para su dictamen definitivo.

A diferencia de los otros cuatro envíos, este paquete no fue trasladado a la FGR de manera inmediata, debido a que el resultado preliminar no corresponde a una sustancia de uso recreativo identificada con claridad.

Las cinco intervenciones involucraron envíos de exportación e importación en una misma jornada

El conjunto de hallazgos combinó dos lógicas distintas de tráfico: paquetes que salían de territorio mexicano con destino al extranjero y paquetes que ingresaban al país procedentes de otras naciones. En el primer grupo se ubicaron los envíos con metanfetamina rumbo a Filipinas y con cocaína rumbo a Gran Bretaña.

En el segundo grupo, de importación, se ubicaron los paquetes con ketamina y ayahuasca procedentes de España y Perú, respectivamente, además del quinto envío con la sustancia granulada detectada en la revisión con rayos X, también de origen español, aunque con destino final dentro del territorio nacional, en Cancún.

Las cinco intervenciones se realizaron en el marco de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad para fortalecer la vigilancia en las aduanas del país. ANAM, Semar, FGR y SSPC señalaron que las acciones buscan combatir el tráfico de sustancias ilícitas a través de servicios postales y consolidar la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad nacional.

Las autoridades no detallaron las fechas exactas en que se realizó cada una de las cinco intervenciones en la Aduana del AICM. La información fue dada a conocer este 12 de noviembre por fuentes oficiales, sin precisar si los hallazgos ocurrieron el mismo día o en fechas previas.

Otros decomisos recientes en Aduanas de México

Un día antes del comunicado sobre el operativo en el AICM, la ANAM, Semar, FGR y SSPC informaron el aseguramiento de 10 millones 656 mil cigarros apócrifos de la marca Marlboro en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El hallazgo se compuso de 888 cajas de cartón con 532 mil 800 cajetillas falsificadas, detectadas antes de que la mercancía fuera despachada hacia su destino final.

El decomiso fue informado este 11 de noviembre. Crédito: ANAM
El decomiso fue informado este 11 de noviembre. Crédito: ANAM

El descubrimiento se originó en los filtros de control que la ANAM aplica de forma cotidiana a los contenedores que ingresan por la terminal portuaria. Personal aduanero identificó un contenedor con mercancía que presentaba indicios de ser apócrifa, antes de que el despacho se completara, por lo que la ANAM dio aviso a la FGR para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades procedieron a la apertura física del contenedor y a la desconsolidación de toda la carga, un proceso que permitió contabilizar las 888 paquetes con cajetillas de Marlboro, versión roja de 20 cigarros. Tras el conteo, la FGR procedió al aseguramiento formal del cargamento, que quedó integrado a una carpeta de investigación abierta por el caso.

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