Diabetes afecta a más del 18% de los adultos en México: llaman a reforzar la prevención

La diabetes se mantiene como uno de los principales problemas de salud pública en México (EFE/EPA/JAGADEESH NV)

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La diabetes se mantiene como uno de los principales problemas de salud pública en México y una de las enfermedades que más afectan la calidad de vida de la población.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), más del 18 por ciento de los adultos en el país vive con este padecimiento, aunque solamente una tercera parte conoce su diagnóstico.

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El panorama representa un desafío para el sistema de salud, debido a que millones de personas pueden desarrollar complicaciones sin saber que tienen niveles elevados de glucosa en la sangre. Además, México ocupa el octavo lugar mundial por número de personas con diabetes, según cifras de la Federación Internacional de Diabetes.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, especialistas hicieron un llamado a fortalecer la cultura de prevención mediante cambios sostenibles en la alimentación, la actividad física y las rutinas cotidianas, así como a realizar chequeos médicos para identificar oportunamente posibles alteraciones metabólicas.

Factores que incrementan el riesgo de la diabetes

Entre los principales factores que incrementan el riesgo de desarrollar diabetes destacan el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, una alimentación desequilibrada, los antecedentes familiares y el envejecimiento.

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A estas condiciones se suman hábitos cada vez más frecuentes, como permanecer sentado durante largas jornadas, consumir bebidas azucaradas de manera habitual y disponer de poco tiempo para preparar alimentos saludables o realizar ejercicio.

El doctor Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec y especialista en metabolismo humano, explicó que la diabetes no aparece necesariamente de manera repentina, pues en muchos casos el organismo atraviesa periodos prolongados de hábitos poco saludables que favorecen el desarrollo de resistencia a la insulina.

El especialista señaló que, aunque los factores genéticos tienen un papel importante, identificar los riesgos y modificar las conductas cotidianas puede contribuir a mejorar la salud metabólica y reducir las posibilidades de desarrollar complicaciones.

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Cinco hábitos para prevenir la diabetes y cuidar la salud metabólica

Una paciente de diabetes se mide los niveles de azúcar en sangre (Magnific)

Como parte de las recomendaciones para fortalecer la prevención, Palafox compartió cinco medidas que pueden incorporarse a la vida diaria.

Mantener una alimentación equilibrada. Aumentar el consumo de verduras, frutas enteras, leguminosas, cereales integrales y alimentos ricos en fibra ayuda a mejorar la calidad de la alimentación. También recomendó moderar los productos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y las grasas saturadas. Favorecer la protección celular. El organismo produce glutatión, un antioxidante que participa en los mecanismos de protección de las células frente al estrés oxidativo. El especialista mencionó que existen productos como Immunocal, de Immunotec, que aportan proteínas precursoras de esta molécula. Sin embargo, su consumo no sustituye una alimentación equilibrada ni constituye un tratamiento para la diabetes. Priorizar el descanso. Mantener horarios regulares para dormir y procurar un descanso suficiente son medidas que favorecen el bienestar general y ayudan a conservar rutinas saludables. Cuidar el peso y la salud cardiovascular. Mantener un peso adecuado, vigilar la presión arterial y controlar los niveles de colesterol mediante alimentación saludable y actividad física permite atender diversos factores de riesgo asociados con enfermedades metabólicas. Realizar revisiones médicas periódicas. Acudir con profesionales de la salud permite monitorear los niveles de glucosa, identificar posibles alteraciones y recibir orientación oportuna. La detección temprana es fundamental para evitar que la enfermedad avance sin supervisión.

Diabetes puede avanzar sin síntomas durante años

Diversas actividades físicas y la preparación de platos con vegetales se asocian a la reducción de los niveles de hemoglobina glucosilada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales riesgos de esta enfermedad es que puede desarrollarse durante varios años sin presentar manifestaciones evidentes. Por ello, las personas pueden desconocer que viven con diabetes hasta que aparecen síntomas o complicaciones.

Cuando los niveles de glucosa permanecen elevados y no existe un control adecuado, pueden producir daños progresivos en los vasos sanguíneos y los nervios. Entre las consecuencias se encuentran las enfermedades cardiovasculares, el daño renal, las alteraciones de la visión y las neuropatías.

Ante este escenario, el vicepresidente de Ciencia de Immunotec insistió en que la prevención debe mantenerse durante todo el año y no limitarse a las actividades relacionadas con el Día Mundial de la Diabetes.

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Finalmente, Hugo Palafox destacó que conocer los factores de riesgo, incorporar rutinas saludables y acudir a revisiones médicas son decisiones que pueden marcar una diferencia en la calidad de vida.

En México, donde la diabetes representa uno de los principales desafíos sanitarios, fortalecer la detección oportuna y promover hábitos saludables desde edades tempranas resulta fundamental para reducir el impacto de esta enfermedad.