Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México (AP Foto/Eakin Howard)

Raúl Jiménez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, luego de las dificultades que afrontó por diferentes lesiones —como su fractura de cráneo en 2020—, el delantero se reencontró con el gol. En selección mexicana retomó un papel protagónico y se ha ganado un lugar en la alineación de Javier Aguirre.

A sus 34 años se mantiene compitiendo en la Premier League con el Fulham, pero un club de la Liga MX intentó convencerlo de regresar a México para que juegue sus últimos años como profesional en la Primera División del país.

Luego de que concluyó la fecha FIFA se reveló que un equipo regiomontano intentó convencer al Lobo de Tepeji de dejar el viejo continente y repatriarlo, por ello le habrían ofrecido un cheque en blanco para que ponga el precio a su regreso a la Liga MX.

La millonaria oferta que Raúl Jiménez rechazó para regresar a la Liga MX

La millonaria oferta que Raúl Jiménez rechazó para regresar a la Liga MX (Images via Reuters/Andrew Couldridge)

De acuerdo con Gibrán Araige de TUDN, un club de Monterrey conversó con Raúl Alonso y le ofreció la posibilidad de poner el precio para regresar al futbol mexicano, pues le extendieron un cheque sin cifra. Aunque no detalló si se trató de Tigres o Rayados, sí enfatizó que se trató de un equipo que estuvo dispuesto a pagar la millonaria cantidad que exigiera el delantero.

“Cuando Raúl todavía no firmaba la renovación de contrato con el Fulham se acercó un equipo del norte, no sé si fue Rayados o Tigres, y puso muy buen billete por Raúl Jiménez para repatriarlo … una muy buena oferta”, compartió el reportero de TUDN.

Sin embargo, pese a lo tentador que parecía la oferta, Raúl Jiménez se mantuvo firme con sus ideales y habría rechazado un cheque en blanco. Reportaron que su respuesta fue que solo volvería si el club América le ofreciera un contrato.

“Raúl les dijo gracias, pero no, yo quiero continuar en Europa y además, si regreso al futbol mexicano es para vestirme de amarillo”, precisó. Anteriormente Raúl Jiménez ha expresado que la única manera de volver a la Liga MX sería con la camiseta de las Águilas.

América regaló una butaca a Raúl Jiménez por la remodelación del Estadio Azteca (IG/ @raulalonsojimenez9)

La carrera de Raúl Jiménez en el futbol

Raúl Jiménez es un futbolista mexicano nacido el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Río, Hidalgo. Ocupa la posición de delantero y destaca por su capacidad goleadora y su juego aéreo. Inició su carrera profesional en el Club América, donde debutó en 2011 y fue campeón del torneo Clausura 2013 de la Liga MX. Su desempeño llamó la atención de clubes europeos, lo que lo llevó a incorporarse al Atlético de Madrid en 2014 y, más tarde, al Benfica de Portugal, donde consiguió títulos nacionales y se consolidó como un atacante versátil.

En 2018, Jiménez fue transferido al Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa. Allí alcanzó uno de los momentos más altos de su trayectoria, superando los 40 goles en competiciones oficiales y convirtiéndose en un referente del equipo.

Jiménez ha sido parte constante de la selección mexicana, con la que ha disputado Copa del Mundo, Copa Oro y Copas Confederaciones. Con el Tri, obtuvo la Copa Oro 2019 y ha anotado goles clave en eliminatorias y torneos internacionales.