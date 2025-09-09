México Deportes

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire del futbol: “Ya le cuesta”

El ex jugador del club América reconoció que Javier Hernández ya no es el mismo joven goleador

Por Luz Coello

Desde que Javier Chicharito Hernández regresó a Chivas ha protagonizado más polémicas que goles, el rendimiento del ex jugador del Real Madrid bajó considerablemente y las lesiones —así como la edad— le han cobrado factura, es decir que le han afectado deportivamente.

Una parte de la afición empezó a pedir el retiro del delantero de 37 años, pues las controversias en las que se ha visto involucrado también han manchado su carrera y legado como futbolista mexicano. A días de que se lleve a cabo una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas, una figura americanista consideró que Chicharito debería despedirse de las canchas.

Cuauhtémoc Blanco, leyenda del conjunto de Coapa y político mexicano, se sinceró sobre el presente que está viviendo Chicharito Hernández y le pidió que considere el retiro aunque parezca una idea difícil de tomar. Desde la experiencia del exjugador, el goleador de Verde Valle debe tomar esa decisión lo más pronto.

Cuauhtémoc Blanco le sugiere a Chicharito Hernández el retiro

En una entrevista para el programa Faitelson sin Censura, el Divo de Tepito conversó con David Faitelson, el periodista le preguntó su opinión sobre Hernández Balcázar, rápidamente el ex gobernador de Morelos evitó responder a la pregunta. “No me gusta opinar”, compartió.

Pero ante la insistencia de Faitelson, el Cuau se sinceró y aceptó que Chicharito ya no está para seguir compitiendo en el futbol profesional, así que le sugirió que llegó el momento de “colgar los botines” para dedicarse a otra cosa.

Pues yo digo que ya debería (retirarse) … como en el barrio, como lo que hacíamos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos”, compartió.

El controversial periodista enfatizó que no es una decisión sencilla, por ello el ex seleccionado nacional agrego “Yo creo que pa’ todos, David”, despedirse de las canchas le cuesta demasiado a los futbolistas que se volvieron referentes, como es el caso de Chicharito.

“Yo creo que es complicado retirarte, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que decimos, pues lo que está ahí, el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas. Pero llega un momento que dices: ‘Ya estuvo, hijo, Ya no me da’“, reflexionó el político mexicano.

En el caso de Chicharito Hernández, aceptó que la edad es un factor importante, por ello enfatizó que le ha llegado el momento al jugador del Guadalajara de decir adiós al futbol profesional.

“Ya ahora hoy por hoy los chavos son más rápidos, más entrenamientos, más preparación. Pero yo creo que al Chicharito ya, con todo respeto, ya debería de colgar los botines, ¿no? Es una decisión que él va a tomar al final de cuentas, pero yo creo que le debe dar ya chance a los jóvenes", finalizó.

